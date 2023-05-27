США упрекают Косово за эскалацию напряженности, а Сербия приводит армию в боевую готовность

- США призывают премьер-министра Косово изменить курс
- Сербия приводит армию в боевую готовность
- Пять косовских полицейских, около 10 демонстрантов получили ранения
- Косово обвинило Сербию в организации инцидента
ЗВЕЧАН, Косово, 26 мая (Рейтер) — Соединенные Штаты и их союзники упрекнули Косово в эскалации напряженности в отношениях с Сербией в пятницу, заявив, что применение силы для назначения мэров в районах проживания этнических сербов подорвало усилия по улучшению проблемных отношений с соседней Сербией.
Президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность и приказал подразделениям приблизиться к границе после столкновений в пятницу между косовской полицией и этническими албанскими демонстрантами, выступающими против майяля.
Полиция применила слезоточивый газ в городе Звекан, чтобы разогнать толпу, пытавшуюся помешать новоизбранному мэру войти в его кабинет после того, как в апреле большинство косовских сербов бойкотировало голосование в четырех северных муниципалитетах, расположенных недалеко от границы с Сербией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал правительство Косово за насильственное проникновение в муниципальные здания и призвал премьер-министра Альбина Курти изменить курс.
В заявлении Блинкена говорится, что действия Косово противоречат советам США и Европы и «привели к резкой и ненужной эскалации напряженности, которая подрывает наши усилия по нормализации отношений между Косово и Сербией и будет иметь последствия для наших двусторонних отношений». отношения с Косово».
Великобритания, Франция, Италия, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором призвали косовские власти отступить и деэскалировать ситуацию.
Соединенные Штаты были главным сторонником Косово в политическом, военном и финансовом отношении с тех пор, как оно провозгласило независимость от Сербии в 2008 году.
Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово, тогда как сербы составляют большинство только в северном регионе.
Сербы в северном регионе Косово не принимают провозглашение независимости от Сербии в 2008 году, спустя почти десятилетие после окончания там войны, и они по-прежнему считают Белград своей столицей.
Поддерживаемый Западом план, устно согласованный Косово и правительством Сербии в марте, был направлен на разрядку напряженности путем предоставления местным сербам большей автономии, при этом окончательная власть оставалась за правительством в Приштине.
Больше независимости
Около 50 000 сербов, проживающих в четырех муниципалитетах на севере Косово, включая Звекан, уклонились от голосования 23 апреля в знак протеста против того, что их требования об автономии не были выполнены.
Явка на апрельских выборах составила всего 3,47%, и местные сербы заявили, что не будут работать с новыми мэрами в четырех муниципалитетах — все партии этнических албанцев — потому что они не представляют их.
В заявлении косовской полиции говорится, что пятеро ее офицеров получили легкие ранения, когда протестующие забросали их камнями и другими предметами. В заявлении добавлено, что четыре полицейские машины подверглись нападению, в том числе одна загорелась. Она добавила, что в этом районе была слышна стрельба.
Местные органы здравоохранения Сербии заявили, что около 10 человек обратились за медицинской помощью в местную больницу с легкими травмами и воздействием слезоточивого газа.
Ранее полиция столицы Косово Приштины выступила с заявлением, в котором говорится, что они помогают новоизбранным мэрам войти в муниципальные должности.
Репортер Reuters по полицейскому радио успешно услышал мэра Звекана в ратуше.
Серб Вучич, выступая перед тысячами сторонников на митинге своей Прогрессивной сербской партии в Белграде, объявил о проведении заседания Совета национальной безопасности страны для обсуждения ситуации.
«Мы никогда не сталкивались с более тяжелым и большим кризисом», — сказал он, добавив, что, хотя он и стремится к миру, Сербия «не будет оставаться в стороне», если на сербов нападут в северном Косово.
Вучич обвинил Запад в слабости и медлительности.
Президент Косово Фьюза Османи заявил, что действия полиции «против незаконных структур и преступных группировок Вучича являются законными, поскольку они выполняют свои конституционные обязанности по защите всех граждан без дискриминации».
Корреспондент Reuters сообщил, что рядом с местом аварии были замечены несколько автомобилей миротворческой миссии НАТО в Косово, а над головой пролетали вертолеты.
В поздние часы обстановка была спокойной. Муниципальные здания по-прежнему охраняли хорошо вооруженные полицейские, и их броневики блокировали дороги к мэриям и к ним.
Представитель ЕС по иностранным делам Питер Стано призвал все стороны «деэскалировать напряженную ситуацию и немедленно восстановить спокойствие».
«Европейский союз не приемлет никаких односторонних или дальнейших провокационных действий, и приоритет должен быть отдан поддержанию мира и безопасности на местах», — говорится в заявлении.
(Репортаж Reuters TV, Фатоса Паеци, Александра Вазовича и Иваны Секуларак в Белграде, Саймона Льюиса в Вашингтоне и Эндрю Грея в Брюсселе; под редакцией Франка-Жака Даниэля
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