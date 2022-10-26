США, Япония и Южная Корея предупреждают о «беспрецедентном» ответе, если Северная Корея проведет ядерные испытания

ТОКИО (Рейтер) — Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея предупредили в среду, что «беспрецедентная» реакция будет оправдана, если Северная Корея проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

Вашингтон и его союзники считают, что Северная Корея может оказаться на грани возобновления испытаний ядерной бомбы впервые с 2017 года.

«Мы согласились с тем, что потребуется беспрецедентный масштаб реагирования, если Северная Корея продолжит свое седьмое ядерное испытание», — заявил на пресс-конференции в Токио первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон.

Чжоу выступал вместе со своими японскими и американскими коллегами, заместителем министра иностранных дел Такео Мори и заместителем госсекретаря Венди Шерман.

США и их союзники предоставили мало подробностей о том, какие новые меры они могут принять, и наблюдатели говорят, что у них мало хороших вариантов предотвратить новое испытание.

Впервые с тех пор, как Северная Корея начала испытания ядерного оружия в 2006 году, Китай и Россия в этом году наложили вето на возглавляемую США кампанию по введению дополнительных санкций Совета Безопасности ООН, а военные учения союзников были встречены лишь новыми испытаниями Северной Кореи. .

«Мы призываем (Северную Корею) воздерживаться от дальнейших провокаций», — сказал Шерман, назвав их «безрассудными и глубоко нарушающими стабильность в регионе».

«Все, что здесь происходит, например, северокорейское ядерное испытание… имеет значение для безопасности всего мира», — сказала она, отправив завуалированное послание сторонникам Пхеньяна, Китаю и России, в Совете Безопасности ООН.

«Мы очень надеемся, что все в Совете Безопасности понимают, что любое применение ядерного оружия невероятным образом изменит мир».

[1/6] Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори, заместитель госсекретаря США Венди Шерман и первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон приняли участие в совместной пресс-конференции после трехсторонней встречи в среду, 26 октября 2022 года, в гостевом доме «Икура». в Токио. Юджин Хошико/Пол через Reuters

Отвечая на вопрос о комментариях из Токио, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал все страны признать «коренные причины затянувшегося тупика» и предпринять шаги для укрепления взаимного доверия и сбалансированного решения проблем всех сторон. метод.

В этом году Северная Корея провела испытания оружия беспрецедентными темпами, запустив более двух десятков баллистических ракет, в том числе одну, которая пролетела над Японией.

Пхеньян, возмущенный военными действиями Южной Кореи, на прошлой неделе выпустил сотни артиллерийских снарядов у своего побережья, что он назвал серьезным предупреждением своему южному соседу.

В сентябре американский авианосец «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения провели совместные военные учения с южнокорейскими силами в ответ на испытание северокорейской баллистической ракеты в рамках своих первых совместных военных учений с участием американского авианосца с 2017 года.

В ответ Мори сказал, что США, Южная Корея и Япония взяли на себя обязательство углублять сотрудничество.

«Мы договорились о дальнейшем укреплении потенциала сдерживания и реагирования японо-американского альянса и американо-южнокорейского альянса, а также укреплять сотрудничество в области безопасности между тремя странами», — сказал Мори.

Что касается эскалации напряженности между Китаем и Тайванем, Шерман подтвердил позицию Соединенных Штатов, согласно которой они не поддерживают независимость Тайваня, но не мешают ему работать с Японией и Южной Кореей, чтобы помочь Тайваню защитить себя.

«Соединенные Штаты публично подтвердили, что мы не поддерживаем независимость Тайваня, но мы хотим обеспечить мир, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Тайвань, и будем работать с Японией и Республикой Корея, чтобы обеспечить — это мир», — сказал Шерман.

На собрании Коммунистической партии в этом месяце председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить реализацию планов Китая по созданию армии мирового уровня и заявил, что его страна никогда не откажется от своего права применять силу для решения тайваньской проблемы.

Китай утверждает, что Тайвань управляется демократическим путем как его территория, в то время как правительство Тайваня яростно выступает против претензий Китая на суверенитет и заявляет, что только 23 миллиона жителей острова могут решать его будущее.

(Репортаж Киёси Такенака в Токио; Дополнительный репортаж Хёнхе Шин, Су Хян Чой и Джоша Смита в Сеуле и Эдуардо Баптисты в Пекине; Написание Чан Ран Ким; Редактирование Саймона Кэмерона-Мура.

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