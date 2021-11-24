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Съемки первого в истории космического фильма, съемки которого возобновятся на Земле весной — Режиссер — Общество и культура

24 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 23 ноября. / ТАСС /. Режиссер Клим Шипенко сообщил ТАСС во вторник, что съемки российского фильма «Вызов», в котором есть сцены, снятые на борту Международной космической станции (МКС) ранее в этом году, возобновятся весной 2022 года.

На вопрос, когда он начнет снимать на Земле, он лаконично ответил: «Весной».

Космическая драма под рабочим названием «Вызов» (ее российский аналог имеет и другое значение — «Вызов на дом») — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии «Желтое, черное и белое». Чтобы снять некоторые из своих сцен на борту Международной космической станции, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко прошли специальный курс подготовки, чтобы иметь возможность сопровождать профессионального космонавта Антона Шкаплерова в космическом полете.

Их космический корабль «Союз МС-19» стартовал с космодрома Байконур в Казахстане 5 октября. В фильме рассказывается история молодой женщины-хирурга, которая соглашается отправиться в космос, чтобы спасти жизнь космонавта. В некоторых эпизодах фильма также участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко вернулись на Землю в посадочном модуле космического корабля «Юрий Гагарин» (Союз МС-18). Шкаплеров и Дубров останутся на МКС до весны 2022 года.

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