Съемки тетриса в Глазго: Сити – это Советская Россия в сценах для голливудских блокбастеров

Глазго удваивается до Советской России, поскольку продолжаются съемки голливудского блокбастера «Тетрис» с Дарреном Экертоном в главной роли.

Камеры катят в районе Традстона для фильма, описывающего юридическую битву времен холодной войны за права на одну из самых популярных игр в мире.

Моррисон-стрит превратилась в советский тур 1980-х, когда сцены снимались на фоне старого здания кооператива и соседнего пустого офисного здания.

На дороге были замечены старинные автомобили டாkoda и Traband, а также многочисленные советские военные автомобили с символикой коммунистической партии, газетным киоском и плакатами на стенах зданий.

В состав съемочной группы входили гражданские лица, а военнослужащие были одеты в настоящие русские шляпы и костюмы.

Даррен Экертон, сыгравший в фильме голландского дизайнера видеоигр и предпринимателя Хонга Роджеса, подглядывает за стрельбой по старой машине Mosquito 412.



(Изображение: (Фото Джеффа Дж. Митчелла / Getty Images))



Фильм продюсирует и финансирует Marv Films Мэтью Во, режиссер из Абердина, возглавляющий Джона С. Берда, после его работы над Stan & Olly в 2018 году и Филом в 2013 году.

Съемки в городе возобновились в декабре, как ожидается, продлятся до середины февраля, а сцены снимались в районе Андерстона.