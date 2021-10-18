Съемочная группа прибыла в Звездный Городок на реабилитацию после полета – Science & Space

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК / Московская область / 17 октября. / ТАСС /. Российский космонавт Олег Нотицкий и члены съемочной группы, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, вернувшиеся с МКС ранее в воскресенье, прибыли на Звездный Городок для реабилитации после космического полета, сообщает корреспондент ТАСС. Воскресенье.

Как ранее сообщили ТАСС в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, продолжительность реабилитационного периода зависит от состояния здоровья космонавтов. Таким образом, на реабилитацию после короткого перелета обычно уходит около недели. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что реабилитация Новицкого займет больше времени после длительного космического полета.

Корабль “Союз МС-18” отделился с российским космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко на борту Международной космической станции в 4:14 мск в воскресенье. Спускаемый аппарат коснулся земли в Казахстане в 07:35 мск.

Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней. Они снимали первый в истории космический фильм о женщине-докторе, которая отправилась на орбитальную позицию, чтобы спасти жизнь космонавту. Фильм – совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии «Желтое, Черное и Белое». В фильме также приняли участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицки находится в космическом полете с 9 апреля. Шкаплеров и Добров продолжают космическое путешествие на Международной космической станции.