Съемочная группа CNN чудом выжила, когда российские артиллерийские снаряды «полностью уничтожили» их машину (видео)

Съемочная группа CNN с солдатами в Украине чудом избежала выстрела российской артиллерии недалеко от города Николаев в понедельник, пока работали камеры.

Кадры, которые имеют Трансляция на CNN В течение дня главный международный корреспондент CNN Бен Вайдманн и пять членов его команды карабкаются за одной из своих машин после того, как рядом с ними потерпели крушение два автомобиля.

«Теперь мы пытаемся выбраться из этого района как можно быстрее», — говорит Вайдманн в камеру, пока они убегают. «Наша другая машина, она полностью разрушена».

В интервью ведущему CNN Вольфу Плитцеру Вайдеманн объяснил, что другой их автомобиль вышел из строя после того, как осколки артиллерийских снарядов разбили все его шины, серьезно повредив лобовое и боковые стекла, а землю под ним и вокруг него оставил бензин.

«Мы укрылись, а затем упали еще два снаряда, один примерно в 10 ярдах от одной из наших машин», — сказал он. Итак, мы вошли в машины, пытаясь выбраться из этого района после того, как офицер, отвечающий за пост, сказал нам, что мы должны уйти, потому что могут быть еще обстрелы, только чтобы обнаружить, что одна из двух машин была полностью уничтожена. «

На прошлой неделе российские войска активизировали свои атаки на востоке Украины и в пригородах Киева. После ухода российских войск из киевского пригорода Бучи украинские силы обнаружили массовые захоронения сотен мирных жителей, а также свидетельства суммарных казней с трупами, найденными на улицах со связанными за спиной руками.

Несмотря на осуждение зверств «Настоящий геноцид» Украинское шоу. Владимир Зеленский По его словам, мирные переговоры с Россией будут продолжены.

Посмотрите шокирующие кадры их побега от CNN и интервью с Ведеманом в клипе выше.