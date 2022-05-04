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Сыккуно объяснил, почему покинул Twitch на YouTube в прямом эфире

5 мая, 2022
Artem Sokolov

будетстример, известный своей работой с такими группами, как OfflineTV и стримеры вроде Валькирыобъявил о своем переезде из Twitch на YouTube в понедельник. Популярное потоковое устройство было одним из лучших создателей платформы с более чем четырьмя миллионами подписчиков и занимало 28-е место в списке лучших создателей прямых трансляций Twitch по состоянию на октябрь 2021 года. В своей первой эксклюзивной трансляции на YouTube в понедельник вечером создатель рассказал больше о том, что он заплатил, чтобы покинуть Twitch. Чикконе сказал, что чувствует, что Twitch его «не ценит», и рассказал, что сотрудник Twitch неправильно написал свое имя во время трансляции В официальном письме.

Во время трансляции Сыккуно поделился скриншотом электронного письма, которое он получил от Twitch. Текст темы письма выглядит следующим образом: Соглашение Twitch x Sukkuno.

«Я должен быть 28-м по величине заработком на платформе — и 45-м по количеству подписчиков на платформе — и они назвали меня «Суккуно» в официальном электронном письме», — сказал он. «Я имею в виду, может быть, у меня много эгоизма или что-то в этом роде, но я был шокирован».

Чиччино сказал, что переход на YouTube не был очевидным выбором и что это было «очень трудное» решение. Ему удалось увеличить свою аудиторию на Twitch, где он встретил других сверстников и Такие друзья, как Людвиг Агрен. Кроме того, разница между сделками Twitch и YouTube была не так уж велика. YouTube не предлагал ему больше денег, но у шоу было больше часов, хотя Сыккуно сказал, что это не было для него большой приманкой. В конце концов, Чиччино сказал, что пошел на YouTube, потому что компания «дала мне более выгодное предложение. Они правильно написали мое имя, что было большим плюсом».

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Polygon обратился к Twitch, чтобы прокомментировать новость. Представитель компании сказал: «Мы не комментируем отдельных создателей/кейсы из уважения к конфиденциальности всех участников».

Сыккуно — универсальный стример с тихим и застенчивым характером. Он начал свое вещание на ОфлайнТВ Мэн Крафт сервер С тех пор он превратился в одно из самых узнаваемых имен в области создания контента. Сыккуно теперь регулярно сотрудничает с другими популярными вещательными каналами, такими как труп мужаИ Людвигно играл Между нами С Александрией Окасио-Кортес (ДН.Ю.).

«Ребята, меня там не ценили. Они даже не могли правильно написать мое имя. [the YouTube] Сделка». Ранее в эфире он также упомянул, что его не приглашали на Twitch Rivals — за двумя исключениями, когда мероприятие проводили его друзья — и что он не чувствовал себя оцененным, хотя стримы были дружественными для всех возрастов и подходили для Сиккуно сказал: «Я был готов работать». Серьезно больше за меньшие деньги, потому что я думал, что мне очень нравится Twitch, но они даже не могли правильно написать мое имя».

Можешь ли ты Посмотреть полную трансляцию И будущее, которое вольется в него YouTube канал.

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