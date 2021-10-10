Сын государственного министра Индии арестован после того, как машина убила фермеров

Как сообщает Associated Press, сын министра штата Индии был арестован в субботу после того, как руководители фермерских хозяйств обвинили его в том, что он находился в машине, убившей несколько фермеров ранее на этой неделе. упомянул.

Офицер полиции Упендра Агарвал заявил в субботу, что Ашиш Мишра был арестован после того, как не представил доказательств того, что он не находился в машине, убившей четырех фермеров. Ашиш Мишра также подвергался многочасовым допросам со стороны правоохранительных органов.

«Он не представил никаких подтверждающих доказательств того, что он не присутствовал ни в одной из трех машин, которые проезжали мимо толпы фермеров и убили четырех из них», – цитирует Агарвала Associated Press.

Четыре фермера, которые были протест Спорный сельскохозяйственный закон, принятый в сентябре прошлого года, умер в прошлое воскресенье на фоне протестов, проходящих в северном штате Уттар-Прадеш.

Ассошиэйтед Пресс сообщило, что руководители и официальные лица фермерских хозяйств заявили, что машина, участвовавшая в убийствах, принадлежала министру внутренних дел Аджаю Мишре. Руководители фермерских хозяйств утверждают, что его сын Ашиш Мишра находился в машине, когда она наехала на протестующих.

Государственный министр опроверг это утверждение.

Водитель Аджая Мишры и трое других находились в машине во время аварии и, как сообщается, были убиты протестующими, которые избили их палками после аварии, сообщает информационное агентство.

Остальные трое в машине – представители партии Бхаратия Джаната (BJP).

В прошлом году правительство Индии приняло спорное сельскохозяйственное законодательство, которое, по словам официальных лиц, повысит цены на урожай и будет стимулировать рост производства за счет частных инвестиций.

Однако фермеры утверждают, что от него потребуют продавать их урожай по низким ценам компаниям и что он избавится от гарантированных цен. Законодательство вылилось в месяцы протестов после того, как дискуссии между двумя сторонами привели к небольшому выходу из тупика.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что против сына Мишры и еще 13 человек были возбуждены уголовные дела, а шесть человек были арестованы после убийства четырех фермеров.