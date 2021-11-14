Сын Каддафи выдвигает свою кандидатуру на пост президента Ливии

Каир (AFP) — Сын и бывший наследник покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи объявил в воскресенье свою кандидатуру на президентских выборах в стране в следующем месяце, по данным Ливийского избирательного агентства.

Саиф аль-Ислам, разыскиваемый Международным уголовным судом за преступления против человечности, связанные с восстанием 2011 года, представил свои документы о выдвижении кандидатуры в южном городе Себха, в 650 км к югу от столицы Триполи. Об этом говорится в заявлении Высшей национальной избирательной комиссии.

Боевики задержали сына Каддафи в городе Зинтан в конце 2011 года, когда народное восстание при поддержке НАТО свергло его отца после более чем 40 лет пребывания у власти. Позже Муаммар Каддафи был убит в ходе последовавших боев, которые переросли в гражданскую войну.

На видео, которым поделился представитель избирательной комиссии, 49-летний Сейф аль-Ислам, он обратился к камере, сказав, что Бог определит правильный путь для будущего страны. Саиф аль-Ислам, доктор философии Лондонской школы экономики, носил традиционную ливийскую одежду, тюрбан и очки. Это был первый раз за многие годы, когда он появился на публике.

Саиф аль-Ислам, которого считали реформаторским лицом режима Каддафи до восстания 2011 года, был освобожден в июне 2017 года после более чем пяти лет заключения. В июле он сказал New York Times в эксклюзивном интервью, что рассматривает возможность баллотироваться на более высокую должность в стране. Его кандидатура, вероятно, вызовет споры в разделенной стране.

Саиф аль-Ислам разыскивается Международным уголовным судом по обвинению в преступлениях против человечности, предположительно совершенных в первые недели восстания 2011 года.

Представитель Международного уголовного суда Фади аль-Абдулла отказался комментировать кандидатуру Саифа аль-Ислама.

«Суд не комментирует политические вопросы, что касается юридического аспекта, есть ожидающий ордер на арест, и это не изменилось», — сказал он.

Сын Каддафи, который имеет тесные связи с племенами по всей Ливии, является первым крупным кандидатом в президенты, который надеется выдвинуть свою кандидатуру, чтобы баллотироваться на высший пост страны. Ожидается, что они объявят свои ставки, влиятельный военачальник Халифа Хафтар, спикер парламента Агила Салех и бывший министр внутренних дел Фатхи Башагха.

Кампания Саифа аль-Ислама может быть сосредоточена на неспособности политических партий и вооруженных групп сформировать правительство, способное стабилизировать и объединить страну, раздираемую после того, как его отец был изгнан и убит в 2011 году. Однако он может столкнуться с ожесточенным сопротивлением со стороны вооруженных групп и ополченцев, особенно в столице Триполи и западном городе Мисурата.

Депутат Абдул Рахман Ас-Савали из Мисураты отклонил кандидатуру Саифа аль-Ислама, заявив, что сына Каддафи следует судить за то, что он не баллотировался в президенты.

«Те, кто верит в возможность возвращения Ливии в эпоху диктатуры после всех этих жертв, — бред, — написал он в Facebook.

На прошлой неделе избирательное агентство начало регистрацию кандидатов в президенты и депутаты. Потенциальные кандидаты должны зарегистрироваться до 22 ноября, чтобы баллотироваться на высший пост в стране, а кандидаты в парламент должны до 7 декабря зарегистрировать свою кандидатуру.

Ливия должна провести президентские выборы 24 декабря после многих лет попыток под руководством ООН вступить в более демократическое будущее и положить конец войне в стране. После того, как Каддафи был свергнут и убит, богатая нефтью Ливия провела большую часть прошлого десятилетия между соперничающими правительствами — одно из них базировалось в столице, Триполи, а другое — в восточной части страны.

Кандидатура Саифа аль-Ислама была выдвинута после того, как международная конференция в Париже в пятницу выразила поддержку проведению 24 декабря «свободных, справедливых, инклюзивных и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов».

Долгожданное голосование по-прежнему сталкивается с проблемами, включая нерешенные вопросы по законам, регулирующим выборы, и междоусобицами между вооруженными группами. Другие препятствия включают глубокий разрыв, который все еще существует между востоком и западом страны, который был разделен войной на протяжении многих лет, а также присутствие тысяч боевиков и иностранных войск.

У диктатора Каддафи было восемь детей, большинство из которых играли важную роль в его режиме. Его сын Мутассим был убит одновременно с Каддафи, взятым в плен и убитым. Два других сына, Саиф аль-Араб и Хамис, были убиты ранее во время восстания. Другой сын, Саади Каддафи, был освобожден в сентябре после более чем семи лет заключения в столице страны, Триполи, после экстрадиции из соседнего Нигера.

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Associated Press написало, что Майк Кордер внес свой вклад из Гааги, Нидерланды.