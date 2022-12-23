Это один из способов «заработать» победу в дебюте профессионального ММА.

Али Кадыров, сын-подросток чеченского диктатора Рамзана Кадырова, одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над другим дебютантом Исламом Акбаровым в пятницу на ACA 150.

После того, как удар повалил Акбарова на землю, Али Кадырову потребовалось только немного земли и удара, чтобы заставить рефери вмешаться и дать ему победу за две минуты до конца.

Вы можете увидеть последовательность отделки в файле Видео ниже:

Результат не должен удивлять, учитывая, что повышение получил отец кадыровского военачальника. У Кадырова в углу был уроженец Чечни восходящая звезда UFC Хамзат Чимаев. он слишком Он тренировался с бывшим чемпионом UFC Коди Гарбрандтом. до его дебюта.

Гарбрандт стал последним американским экс-чемпионом UFC, присоединившимся к Кадыровым. Госдепартамент США заявил, что «осведомлен» о растущих связях Между Рамзаном Кадыровым и бойцами UFC. Буквально в прошлом месяце Анри Сехудо, Джастин Гэтжи и Камару Осман были сфотографированы и сняты на видео, стреляя из винтовок в российском военном учебном центре в Чечне по приглашению Кадырова.

Кадыров Впервые он был зарегистрирован Министерством финансов США в 2017 году. Речь идет о широком спектре нарушений прав человека, включая похищения, пытки и убийства представителей ЛГБТ. Кадыров был главным сторонником российского вторжения в Украину и поставлял солдат в Вооруженные силы России, что привело к Дополнительные санкции в отношении Кадыроваи его жены, взрослые дети и бизнес в сентябре прошлого года.

Ограничения призваны помешать людям вести дела с Кадыровым, но это не отвратило от сотрудничества с ним упомянутых выше американских боевиков.

История первоначально появилась на MMA Junkie.