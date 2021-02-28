Сью Берд и босс миллиардера Диана Турасси убиты киллером во время игры в России

Зарплаты WNBA намного ниже, чем зарплаты NBA. Это побуждает баскетболисток искать дополнительную работу для увеличения своего дохода. Для многих это предполагает игру на улице. Даже крупные звезды WNBA, такие как Сью Берд и Дайана Таурази, сделали это. Играя этим дуэтом в России, их босс-миллиардер был убит. Вот ужасающая история.

Сью Берд и Диана Турази едут в Россию за дополнительными деньгами

SB нация В сезоне 2019 года максимальная зарплата WNBA составляла 117 500 долларов, что ниже минимума для ветеранов профессиональных спортивных лиг Большого шлема США, однако зарубежные женские баскетбольные лиги платят в 10 раз больше. Это привлекло игроков WNBA в межсезонье WNBA.

И Сью Берд, и Диана Турази в начале своей карьеры провели несколько сезонов, играя в баскетбол в Москве, благодаря поддержке Шабтая Калмановича. Бывший шпион КГБ вошел в деловой мир и стал миллиардером.

Используя свое состояние, Калманови спонсировал баскетбольные команды и убедил выпускников UConn играть за его команды. Он обращался с женщинами «как с королевскими особами», развращал их и платил им многократно превышающие их зарплаты в Соединенных Штатах. Таурази признает, что деньги – «единственная причина поехать» в Россию или любую другую страну поиграть в баскетбол.

Птица и Торасси узнают о странном прошлом своего босса

(L-R0 Лорен Ясккон, Диана Таурази, владелец Спартака Москва, Шабтай Калманович, Тина Томпсон и Сью Берд празднуют победу в 2008 году | Джо Кламар / AFP через Getty Images

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Kalmanovi حاول постарался выложиться на полную. Но Берд признает, что они знали, что «на нем было две шляпы». Он был российским шпионом 17 лет, а затем нажил состояние, эксплуатируя дешевую рабочую силу в Южной Африке. Калманови был арестован за отправку поддельных чеков в Америку, и он оказался в Израиле, где власти арестовали его за шпионаж.

Отбыв пять лет тюрьмы, он был освобожден и переехал в Россию. Там Калманович развил бизнес и взял на себя руководство командой «Спартак Москва».

Подробности убийства Шабтая Калмановича

«Диана Турази и Сью Берд откровенно рассказывают о своих странных переживаниях с Шабтаем Калмановичем, бывшим владельцем сборной России по баскетболу и потенциальным двойным агентом». https://t.co/xPsbHoiiqE – Женские серии ESPN (ESPN_WomenHoop) 6 ноября 2019 г.,

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Калманови был убит в ноябре 2009 года в возрасте 61 года в результате перестрелки. ESPN Это описывается как «гангстерский стиль». «Мерседес», в котором он ехал, остановился на перекрестке в Москве, когда «он был полон автоматов и винтовок».

Никого не обвиняли в убийстве Калмановича. Но власти пришли к выводу, что это был профессиональный удар, скорее всего, из-за делового спора. Птица реабилитировал травму в Америке во время его смерти. Но Торасси был в России и присутствовал на его похоронах.

Когда жена Калмановича встретила Турачи, она сказала ей, что не может гарантировать игрокам такие же высокие зарплаты, которые он им давал. Таурасси и Бэрд предложили возможность сыграть в другом месте, если захотят. Торас остался и играл бесплатно. Бёрд также вернулся, и дуэт вместе с командой выиграл финальный чемпионат.

Берд говорит, что Калманович рассматривал своих игроков как «актеров и художников и хотел участвовать». [their] Таланты с миром. «Это позволило им получить работу и зарабатывать на ней деньги. Это сделало все больше, чем жизнь», – говорит Торасси, – в то время как женский баскетбол нуждался в этом.

Они оба хвалили Калманови за то, что он сделал для них как звезд и людей баскетбола. Они также признают другую сторону его жизни. Турази лаконично выразился: «Мы видели одну сторону моей юности. Мы знали, что была другая».