В пятницу «Баффало Сейбрз» потенциально пополнили состав «Рочестер Американс» на сезон 2023–24, подписав контракт с российским защитником. Никита Новиков За трехлетний входной контракт.

«Сейбрз» выбрали Новикова ростом 6 футов 3 дюйма в шестом раунде драфта 2021 года, заняв 188-е место в общем зачете. В этом сезоне 19-летний футболист провел 62 матча за московское «Динамо», в которых забил два гола и три результативные передачи. Он левый вингер.

«Сэйбрз» говорят, что 94 матча Новикова в лиге за последние два года также 4-е место в истории среди защитников чемпионата России до 20 лет. Его контракт с КХЛ истек, и в следующем сезоне он может стать профессионалом в Северной Америке.

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Новиков — седьмой игрок, подписанный «Сейбрз» из драфт-класса 2021. Его соотечественник Александр Кисаков, второкурсник в возрасте 21 года, играет в этом сезоне в Рочестере, но проиграл во время плей-офф Кубка Колдера на Amex.

Ранее в этом месяце «Сейбрз» подписали третьего игрока на 2022 год. Виктор Неушов к его сделке начального уровня. Нюшев, который этой осенью получил путевку в группу нападающих Америки, в этом сезоне забил четыре гола и восемь результативных передач во внутреннем чемпионате после того, как забил 40 голов в молодежной лиге России 2021-22.