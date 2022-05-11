В среду Cypress расширила потенциальный портфель заказов, заключив контракт с российским нападающим. Александр Кисаков За трехлетний входной контракт.

Кисаков, 19 лет, является третьим участником набора Cypress 2021 года, подписавшим контракт, присоединившись к Оуэну Пауэру и Джошу Блуму. Кисаков провел большую часть этого сезона в МХК «Динамо Москва» из МХЛ, крупнейшей юношеской хоккейной лиги России. Он забил 26 голов и набрал 56 очков в 51 игре регулярного сезона, а затем добавил семь результативных передач в шести плей-офф.

Кисаков был одним из четырех россиян, выбранных «Сэйбрз» в июле прошлого года, что положило конец пятилетнему периоду, когда организация не выбирала игроков из страны, ведущей войну с соседней Украиной. Центральное скаутинг НХЛ поставило его на 7-е место среди европейских фигуристов на драфте 2021 года и выбрало его во втором раунде «Сейбрз», заняв 53-е место в общем зачете.

В то время как российские игроки, как ожидается, откажутся от участия в предстоящем драфте из-за неопределенности в отношении войны, Кисаков играет с истекшим контрактом и, по словам источника, выразил желание присоединиться к «Сейбру» сразу после окончания сезона.

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Нет никаких ограничений на то, чтобы Кисакофф играл за «Рочестер США» осенью. «Сэйбрз» по-прежнему заявлены в росте 5 футов 10 дюймов и в весе 150 фунтов, но вполне возможно, если не маловероятно, что он прибавит в весе и силе после своего драфта в июле. Он провел четыре матча с московским «Динамо», чемпионом Российской премьер-лиги в этом сезоне, и не набрал ни одного очка.

Но Кисаков провел большую часть последних двух лет как доминирующий юный хоккеист у себя на родине, забив в общей сложности 64 гола и набрав 149 очков в 151 игре за МХК «Динамо Москва». READ Российские спортсмены поборются за роль Китайской республики на Олимпиаде в Токио после запрета