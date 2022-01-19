Сюжетный трейлер Horizon Forbidden West дразнит новыми персонажами и машинами

Запретный горизонт запад Чуть меньше месяца с Хит PlayStation 4 и PS5Sony расширяет свою маркетинговую кампанию трейлером, который проливает свет на историю сиквела. Неудивительно, что видео наполнено отличными визуальными эффектами, в то же время предоставляя некоторые подробности о том, что кажется солидным расширением Горизонт нулевого рассветаБогатая история.
«Люди страдают. Скоро они умрут с голоду», — говорит главный герой Элой (Эшли Берч) в начале промо. «Машины, которые должны нам помогать, вышли из-под контроля. Я должен найти способ все исправить. Ответ находится где-то на Запретном Западе». Вскоре мы узнаем, что война в этой части мира — обычное дело, так что Элой явно предстоит еще одно трудное путешествие.
Помимо знакомых лиц, таких как Варл и Эренд, в трейлере есть несколько новых персонажей — дружелюбных и враждебных персонажей. Анджела Бассет играет одного из антагонистов, Регалу. Она лидер повстанцев, который «стремится убить всех, кто причинил ей зло», и обладает силой управлять машинами, которые ей подарил вернувшийся персонаж. Трехминутный клип завершается взглядом на таинственного персонажа по имени Тильда. Партизанские игры сказал детективная игра кто — который матрица В главной роли Кэрри-Энн Мосс.
Разумеется, в клипе появятся и некоторые машины, с которыми столкнется Элой. Среди них гигантский ужасный гибрид кобры и змеи, называемый Скользкий Клык, которые могут плеваться потоками кислоты в их сторону.
В целом, трейлер предлагает еще один дразнящий взгляд на долгожданную игру. Учитывая, что здание недостроено Сообщалось, что произошла утечка Ранее в этом месяце фанатам лучше действовать осторожно, чтобы избежать спойлеров. Запретный горизонт запад Приходит 18 февраля.
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