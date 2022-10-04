Сюрприз, серверы Fortnite будут отключены на техническое обслуживание раньше, чем ожидалось

Перед последним обновлением Fortnite команда Epic Games отключила серверы игры. Сегодня вечером неожиданно было проведено техническое обслуживание, и команда объявила, что они вернутся только рано утром. Техническая поддержка готовится к обновлению 22.10, которое, как ожидается, выйдет ранним утром 4 октября.

О простое сервера было объявлено вскоре после 17:00 по восточному времени на странице статуса Fortnite.

Поскольку есть проблема, мы вводим время простоя раньше. Обновление 22.10 выйдет завтра, 4 октября. Мы сообщим вам, когда время простоя закончится! pic.twitter.com/2wFY2Rcrt6 — Статус Фортнайт (FortniteStatus) 3 октября 2022 г.

Твит о статусе Fortnite гласит: «Из-за проблемы мы преждевременно входим в режим простоя» после объявления о предстоящем обновлении от 22.10.2019. «Обновление 22.10 будет по-прежнему выпущено завтра, 4 октября. Мы сообщим вам, когда время простоя закончится!»

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В твите не указано официальное время возвращения серверов. Однако первоначальная остановка была запланирована на 8:00 UTC или 4:00 UTC. Вместо этого это произошло 11 часов назад, что всех удивило. Мы не думаем, что это плановое техническое обслуживание со стороны команды Epic Games, но вполне вероятно, что решение было принято, чтобы обеспечить гладкое обновление для игроков уже 4 октября.

Если техническое обслуживание было проведено раньше, чем ожидалось, для Обновление Fortnite от 22.10.Мы ожидаем, что он будет следовать той же схеме, что и ранним утром 4 октября. Однако у нас нет подтверждения от команды Epic Games. Мы предполагаем, что если бы им потребовалось больше времени на их техническое обслуживание, они бы общались с игроками через свой статус Fortnite и, возможно, отвечали бы на ветку, которую они уже создали для обновления 22.10.

Удивительно, что серверы пришлось удалить раньше, чем ожидалось, но приятно видеть сообщение от команды Epic Games. Хотя у игроков не будет доступа к игре весь вечер понедельника, это лучше, чем решать какие-либо проблемы в течение недели.