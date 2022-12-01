С дебютом дочери Ким Чен Ына в мир поступило несколько сигналов.

Северная Корея не назвала имя девушки, которая была замечена на снимках держащей за руку своего отца Ким Чен Ына.

Северная Корея не сообщила, есть ли у нее братья и сестры. Ее возраст остается загадкой. Мир даже не знает ее имени. Важно то, что она «любимая» дочь Ким Чен Ына.

Маленькая девочка, которую, как считают власти Южной Кореи, зовут Чжу Э и ей девять лет, внезапно появилась в государственных СМИ Северной Кореи вместе со своим могущественным отцом. Недавно она сопровождала Ким на фотосессии, посвященной успешному запуску самой мощной баллистической ракеты в стране, что вызвало «бурные аплодисменты» от «Ура!». Об этом сообщает Центральное информационное агентство Кореи в воскресенье.

Несмотря на всю двусмысленность, эти события послали четкие сигналы как северокорейской общественности, так и миру в целом: во-первых, режим Кима останется. Во-вторых, правящая семья в ближайшее время не пойдет на компромисс со своим ядерным арсеналом.

Оба момента становятся очевидными, когда Ким приводит свою дочь, чтобы наблюдать за запуском новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как считается, способна нести несколько ядерных боеголовок в любой точке материковой части США. На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, есть кадр, на котором Ким смотрит на своего ребенка, а позади него маячит ракета.

Дебют был великолепен на многих уровнях. В то время как публичное выставление напоказ наследников было характерной чертой наследственных монархий по всему миру, семья Ким более неохотно раскрывала потенциальных преемников в течение почти 75 лет своего пребывания у власти.

Ким Чен Ын впервые официально не появлялся, пока ему не исполнилось 26 лет. До первого появления Джу Э в государственных СМИ 19 ноября Северная Корея даже не признавала, что у Кима есть дети. До сих пор неизвестно, рассматривает ли режим своего «дорогого ребенка» как наследника Кима, или же этот статус будет принадлежать, по слухам, старшему брату.

«Кадры, на которых Ким и его дочь вместе наблюдают за запуском, похоже, подтверждают недавние сообщения о том, что ядерная программа больше не зависит от обстоятельств и теперь включает следующее поколение как часть этого успеха», — сказала Дженни Таун, старший научный сотрудник Центра Стимсона. . в Вашингтоне. В сентябре Ким заявил северокорейским законодателям, что «никогда не откажется» от своего ядерного оружия, приняв закон, разрешающий «автоматические» удары в случае угрозы его лидерству.

Придя к власти десять лет назад в возрасте 27 лет, Ким бросил вызов ожиданиям, что его режим пошатнется. Вместо этого у него есть все более разнообразный арсенал оружия, предназначенного для нападения на Соединенные Штаты и их союзников в Японии и Южной Корее. Сообщения от дочери Кима показывают, что у него также есть потенциальный наследник, которому он может завещать их.

«Истина, которой нас научила история, заключается в том, что только когда мы станем сильнейшими, а не слабыми, в нынешнем мире, где сила в противостоянии решает победу, мы сможем защитить настоящее и будущее страны и нации», — цитирует Кима информационное агентство ЦТАК. Он сказал воскресенье.

Южнокорейский депутат Ю Сан Бом заявил журналистам на прошлой неделе после закрытого брифинга с Национальной разведывательной службой, что разведывательная служба считает, что Ким, возможно, хотел заверить людей в том, что он несет ответственность за «безопасность будущего поколения». Он добавил, что агентство считает, что Джу Э — второй из трех детей между Кимом и его женой Ри Сол Джу.

«При северокорейском режиме статус детей Кима можно сравнить со статусом принца или принцессы в династической системе», — сказал Чеонг Сон-чан, директор Центра северокорейских исследований в Институте Седжонг за пределами Сеула.

Способность Северной Кореи нанести ядерный удар по Соединенным Штатам и их союзникам в Азии настолько возросла при Ким Чен Ыне, что раздаются призывы объявить Пхеньян ядерной державой и возобновить политику США, проводившуюся десятилетиями, не пусть это произойдет. , стремясь к полному, поддающемуся проверке и необратимому уничтожению своего атомного арсенала.

Ким проигнорировал призывы США вернуться к переговорам о денуклеаризации, которые застопорились уже более трех лет.

Дебют Джу Э — это лишь последний пример готовности Ким быть в центре внимания с высокопоставленными женщинами. Помимо того, что он часто появлялся со своей женой, он сделал свою сестру Ким Ё Чжон лицом реакции режима на Соединенные Штаты и Южную Корею. Он также недавно назначил Чхве Сун Хи первой женщиной-министром иностранных дел страны.

Однако пока рано говорить о том, намерен ли Ким Чен Ын сделать Чжу Э своим официальным наследником. Такой шаг, скорее всего, встретит сопротивление со стороны политической элиты страны, в которой доминируют мужчины, сказала Рэйчел Минёнг Ли, директор по региональным вопросам Open Nuclear Network, базирующейся в Вене.

«В то время как сам Ким может быть готов назначить женщину-преемницу, окружающие могут этого не делать, и он не может игнорировать мнение высшего руководства страны», — сказал Ли, ранее работавший аналитиком по открытым источникам в ЦРУ. . «Северная Корея — очень традиционное и консервативное общество, и Ким может быть не уверена, что женщина-преемник сможет управлять партией, правительством и вооруженными силами, в которых доминируют мужчины, не ставя под угрозу безопасность режима».

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