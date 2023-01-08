С космическими силами Израиль разрабатывает новую защиту от знакомого врага

Намерение Израиля создать «космическую администрацию» во многом связано с космической программой Тегерана и его сотрудничеством с Россией.

Израильские ВВС объявили о создании собственных Космических войск — или «Космического управления». В настоящее время о трупе известно очень мало, за исключением того, что он будет конфискован подполковником, и его цель — неоднозначно изучить, «как Израиль может использовать космос для целей, которые не могут быть идентифицированы». Описательный метод, подвергнутый израильской военной цензуре.

Общая схема развития программы достаточно схожа с США, создавшими собственные Космические силы в 2019 году. Ранее космическая программа находилась в ведении ВВС, как воздушно-космическая сила. Некоторые израильские аналитики отмечают, что новая ветвь предлагает больше корма, чем содержания. Но военные планировщики также отметили, что, несмотря на роль ВВС, они не сделали космос основным направлением операций или закупок, и новая оперативная группа, по-видимому, представляет собой реструктуризацию, призванную гарантировать, что космосом не пренебрегают.

Но сейчас военные говорят, что полем боя в ближайшем будущем станет космос — но против кого и с какими возможностями?

Израиль был космической державой более 30 лет — запустив свой первый спутник в 1988 году, и с тех пор многое другое. С тех пор он продемонстрировал наступательные космические возможности, а в 2015 году продемонстрировал способность ракеты Arrow 3 перехватывать цель в космосе — способность, которая может легко использоваться в качестве противоспутникового оружия, подобного тому, что демонстрируют США, Россия и Китай. Хотя одних этих возможностей было недостаточно, чтобы оправдать создание новой структуры космического управления.

Но в прошлом враги Израиля не представляли угрозы в космосе или для израильской космической и орбитальной инфраструктуры связи. Новое космическое управление положило глаз на Иран, и Тегеран полным ходом развивает свою космическую программу, несмотря на недавнюю серию катастрофических неудач. Тегеран успешно запустил свои собственные спутники на модифицированных баллистических ракетах, и эта передовая ракетная программа представляет собой экзистенциальную угрозу Израилю, для решения которой потребуются космические перехватчики, такие как Arrow 3.

Но дело уже не только в региональных угрозах — у Соединенных Штатов, Китая и России есть собственные формы космической мощи, и Россия вступила в стратегическое партнерство с Ираном о войне в Сирии. Это позволит Ирану получить доступ к более передовым космическим технологиям, но также заставит Израиль искать способы противостоять космическим угрозам, которые создает Россия и которые может представлять Москва.

Будущее Израиля будет связано с большим количеством космических угроз, чем страна сталкивалась в прошлом, а это означает, что ВВС больше не могут пренебрегать космическими технологиями или передавать их в ведение научно-исследовательского подразделения министерства обороны, MAPAT. Вместо этого должна быть подписана подробная политика космической обороны, а это означает новую командную структуру, в которую она готова инвестировать.