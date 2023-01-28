С появлением новых средств ПВО в Москве русские видят больше признаков войны у себя дома.

В России появляются все более явные признаки войны: на крышах Москвы размещаются системы противовоздушной обороны, а кремлевские чиновники яростно осуждают постоянно расширяющийся арсенал вооружений, которые Запад поставляет Украине.

отчеты Он появился в соцсетях на прошлой неделе. Зенитные ракеты были обнаружены у ключевых зданий в центре Москвы, в том числе у командного пункта Минобороны. Армия Учения также проводились на душу населения.Министр обороны России заявил, что силы «провели учения по отражению имитации воздушного нападения».

В странах, имеющих ПВО вокруг крупных военных объектов или крупных городов, нет ничего ненормального. Но новые военные учения по испытанию переносных зенитно-ракетных комплексов С-300 вокруг столицы, а также сообщения в социальных сетях о том, что зенитно-ракетные комплексы «Панцирь С-1» были установлены на зданиях в центре Москвы, указывают на то, что Россия, возможно, усиливает свои позиции. ПВО. .

Эти события произошли на фоне роста напряженности вокруг танки и другое тяжелое вооружение, обещанное Украине западными союзниками, оставив России взвешивать последствия конфликта.

часы | Будут ли танки западного производства иметь значение для Украины? Почему новые танки для Украины могут стать переломным моментом в войне Разбираемся, что делает анонсированные Украине танки такими важными с точки зрения ее военной мощи и какую роль они могут сыграть в войне.

Некоторые наблюдатели за Россией говорят, что по мере того, как поставки оружия становятся все более интенсивными, в некоторых частях российского оборонного истеблишмента могут возникнуть серьезные опасения по поводу возможности разгорания войны ближе к дому.

Олег Игнатов, старший аналитик по России в Международной кризисной группе, неправительственной организации, считает, что решение о возведении этих оборонительных сооружений проистекает из опасений, что Москва должна быть готова к неожиданностям.

«Кажется, что [the] «У украинцев есть возможности, которые позволяют им наносить удары вглубь России», — сказал Игнатов CBC News из Брюсселя, имея в виду крупные атаки. В Крыму, который контролируется Россией и дальше цели внутри России.

Игнатов считает, что России неясно, как далеко может распространиться влияние Киева, поскольку в страну текут миллиарды долларов в виде передовой западной военной помощи.

У Запада появилось желание вооружить Украину более современным оружием, сказал Дэнни Недал, доцент политологии Университета Торонто, несмотря на первоначальное нежелание.

«Сдержанность со временем ослабла», — сказал Нидаль, имея в виду отказ Запада от прежней позиции, заключавшейся в первую очередь в предоставлении Украине оборонительного оружия.

официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что у Москвы есть взгляды Недавно он объявил о поставках танков и другой помощи в рамках «растущей» и «прямой» вовлеченности Запада в конфликт.

Пост «высокой направленности»

В то время как люди, живущие в Москве, могут наблюдать за тем, что происходит с новой системой ПВО, Игнатов не думает, что местные соображения являются движущей силой развертывания.

«Они не поставили [them] Он сказал: «Он не огромный, он очень концентрированный».

Мужчина проходит мимо надписи «Нет войне», оставленной на стене в Москве 26 января. (Наталья Колесникова/AFP/Getty Images)

Нидаль сказал, что это развертывание не может осуществляться тайно. Считается, что российское правительство недооценило его значение.

«Если бы вы были российским правительством, вы бы не стали ждать, пока произойдет нападение, чтобы начать ставить средства ПВО», — сказал он.

Но Дэн Сториев, англоязычный главный редактор ОВД-Инфо, независимой правозащитной группы, отслеживающей протесты в России, более скептически относится к внутриполитическим мотивам, лежащим в основе новой системы противовоздушной обороны.

«По моему мнению, в размещении войск нет жесткой военной логики. [these] В Москве таким образом», — сказал Стореф по электронной почте, выступая от лица, а не от имени своей организации.

Этот шаг может «убедить москвичей в их безопасности, но в то же время будет служить напоминанием о войне», — сказал Стореев.

Аналогичного мнения недавно придерживались аналитики Института изучения войны. Угадай Кремль Он опубликовал их, «чтобы создать подстрекательские образы, изображающие войну как более опасную для российской общественности».

Тени пешеходов были отброшены на стену подземного перехода возле Красной площади в Москве на закате в начале этого месяца. (Александр Земляниченко/Associated Press)

ПВО может быть частью более широкого сообщения, которое Россия дала о самой войне, сказала Эмили Хардинг, заместитель директора и старший научный сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и разведывательных исследований в Вашингтоне.

Хардинг сказал: «Они с самого начала зациклили этот конфликт как защитную операцию, а не наступательную». Расследовано вмешательство России в выборы в США в 2016 г.в то время как он ранее работал в Комитете по разведке Сената США.

Они говорили себе и своему народу, что это было сделано для того, чтобы защитить Россию от посягательств НАТО».

Мужчина в Киеве делает селфи на фоне гигантской модели почтовой марки, изображающей горящее здание Кремля в Москве, ранее в этом месяце. (Валентин Огириенко/Reuters)

Поскольку война России с Украиной приближается к первому году, есть опасения по этому поводу. Ожидаемый новый этап конфликта; Киев ждет большего Русские новобранцы Его вызовут в бой.

Если Россия продолжит новое наступление, это может стать для нее стимулом к ​​усилению своей обороны, как это делается в Москве. «Если они готовятся к новой атаке, то, конечно, должны позаботиться о защите своих критических объектов», — сказал Игнатов.

Однако Хардинг сказал, что украинское нападение на Москву маловероятно и не запланировано.

«Похоже, что каждый раз, когда кажется, что конфликт может обостриться, стороны как бы возвращают его в Украину», — сказала она.

«И я думаю, что обязанность всех участников конфликта — ограничивать его. Россия не хочет более широкой войны. НАТО определенно не хочет более широкой войны».