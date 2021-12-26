КИЕВ, Украина — Страны выбрали своих лидеров из многих областей, в том числе из военных и научных кругов, но правительство Украины может быть первым, кто получит значительные выгоды от телевидения и комедийного кино.

Прежде чем обратиться к политике, президент Владимир Зеленский был телеактером и комиком, и он поставил союзников с похожей историей на ключевые посты в правительстве, включая старших советников, законодателей, администраторов и даже начальника разведки.

По мере того как Россия наращивает войска на границе с Украиной и нарастает страх вторжения, Зеленский окружает себя людьми из своей комедийной студии. квартал 95. У немногих есть опыт дипломатии или войны.

«Есть опасность, что у людей нет энтузиазма, у них нет опыта», — сказала в интервью Орисия Луцевич, директор программы украинистики в Chatham House в Лондоне. «Я не хочу находиться в комнате, когда только два человека умеют снимать видео. Это не мирное время. Это время войны».