С приближающейся угрозой со стороны России правительство Украины перестало быть поводом для смеха

КИЕВ, Украина — Страны выбрали своих лидеров из многих областей, в том числе из военных и научных кругов, но правительство Украины может быть первым, кто получит значительные выгоды от телевидения и комедийного кино.
Прежде чем обратиться к политике, президент Владимир Зеленский был телеактером и комиком, и он поставил союзников с похожей историей на ключевые посты в правительстве, включая старших советников, законодателей, администраторов и даже начальника разведки.
По мере того как Россия наращивает войска на границе с Украиной и нарастает страх вторжения, Зеленский окружает себя людьми из своей комедийной студии. квартал 95. У немногих есть опыт дипломатии или войны.
«Есть опасность, что у людей нет энтузиазма, у них нет опыта», — сказала в интервью Орисия Луцевич, директор программы украинистики в Chatham House в Лондоне. «Я не хочу находиться в комнате, когда только два человека умеют снимать видео. Это не мирное время. Это время войны».
Г-н Зеленский был избран аутсайдером в зачастую дисфункциональной и коррумпированной украинской политике два года назад, и, пытаясь преодолеть ее ожесточенные споры и темные мотивы, он создал правительство, столь же нетрадиционное, как и он сам. Политические аналитики говорят, что он нанял других ветеранов комедийной индустрии, опираясь на личную лояльность, а не на опыт или создавая союзы в условиях разделенной демократии в Украине.
Bihus, украинский новостной сайт, посвященный расследованиям, предполагать 36 человек, связанных с комедийной студией Зеленского и его семьей, сейчас работают в правительстве, в том числе на должностях службы национальной безопасности в Управлении военной разведки, которому поручено следить за российской мафией.
Зеленский неоднократно отвергал обвинения во фальсификации, а его союзники говорят, что его комедийное прошлое и сатирическое чувство юмора на самом деле имеют политическое происхождение.
Украина находится в состоянии войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года, задолго до того, как Зеленский вступил в должность.
Сегодня Россия сосредоточила свои силы на севере, востоке и юге. Соединенные Штаты опубликовали разведданные, показывающие, что у российских вооруженных сил есть план войны, который предусматривает вторжение численностью до 175 000 военнослужащих, и, несмотря на оборудование и обучение, предоставленные Соединенными Штатами, украинские военные вряд ли смогут его остановить.
Официальные лица США заявили, что неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении.
Россия потребовала, чтобы НАТО взяло на себя обязательство воздерживаться от любой экспансии на восток, чтобы Украина прекратила развертывание оружия НАТО и чтобы Киев соблюдал российские условия для урегулирования войны на востоке Украины.
Эти подкрепления поставили правительство Зеленского в горнило дипломатической и военной политики, включая военные полеты США и Европы вблизи границы с Черным морем России и видеозвонок между президентом Байденом и г-ном Путиным.
Военные аналитики описали ряд сценариев конфликта, включая ограниченное применение силы Россией. Но полномасштабное вторжение станет крупнейшей военной операцией в Европе со времен Второй мировой войны, и оно усилит разделение между Востоком и Западом на континенте и убьет бесчисленное количество солдат с обеих сторон, а также мирных жителей Украины.
Вряд ли это забавный момент, но комедия была неотъемлемой частью политического подъема и личности Зеленского, и его сторонники отстаивают ее важность в условиях кризиса.
На телевидении он сыграл школьного учителя, ученики которого снимали его антикоррупционную проповедь, и она попала в Интернет и стала вирусной, что привело его к президентству.
В рамках кампании по подражанию искусству Зеленский назвал свою телепрограмму «Слуга народа» в честь своей политической партии. Актеры, директора и представители СМИ возглавили партию и последовали за ней к власти.
Глава администрации президента Андрей Ермак был юристом и кинопродюсером. Глава внутренней разведки Иван Баканов был директором студии «Квартал 95». Главный советник президента Сергей Шеффер был сценаристом и продюсером, среди важнейших работ которого — успешная романтическая комедия «Восемь первых свиданий». »И сериал« Родственники ».
Роман Гришук руководит комедийным шоу «Мама взорвалась», прежде чем получить место в парламенте с партией Зеленского. Как и другие комики у власти, он не извиняется.
«Юмор — это признак мысли», — сказал он в интервью. «Чувство юмора — это подарок».
«Это действительно преимущество», — добавил он, говоря о международных отношениях Украины. «В дипломатии юмор — всегда инструмент. Вы можете задать правильный тон с помощью шутки».
Но мнение о том, что только комедианты управляют правительством, является «стереотипом», продвигаемым оппозиционными партиями, сказал г-н Грищук, отметив, что многие актеры, не являющиеся комиками, также служат. Чтобы не манипулировать этой критикой Зеленского, он сказал, что не шутил на публике в течение двух лет — и в интервью он категорически отказался это сделать.
Он сказал: «Это будет использовано против нас».
Г-н Зеленский шутил, иногда в стрессовые моменты. В июле Путин посчитал угрожающим жестом статью, в которой назвал Россию и Украину, по сути, одной страной, причем в тексте говорилось, что для объединения двух стран есть оправдание.
Братские ссылки с пометкой. Г-н Зеленский ответил: «Как Каин и Авель».
Он также высмеял тезис Путина, состоящий из почти пяти тысяч слов, который углубляется в средневековую историю о том, что у российского президента, похоже, достаточно времени.
«Они думают иначе, — сказал бывший министр экономики Тимофей Милованов о ветеранах Comedy Studios. Они думают категориями драмы. Они думают: «Кто злодей, кто герой, что такое американские горки эмоций?»
За закрытыми дверями Зеленский и его соратники обычно серьезно относятся к встречам, говорили в интервью помощники и бывшие министры.
Юмористы-ветераны шутят, но не больше всех в зале. «Это лучше, чем когда я пытаюсь пошутить», — сказал г-н Милованов, специализирующийся на экономике в теории контрактов.
Сергей Притола, комик и ведущий телешоу «Украина есть талант», сказал, что проблема не в комедии как таковой, а в том, что Зеленский полагается на лоялистов.
«Мы все где-то работали», — сказал г-н Притола, который объявил о своих планах создать свою политическую партию во главе с комиком, чтобы составить конкуренцию г-ну Зеленскому. «Вопрос в том, готовы ли вы, как политик, окружить себя людьми, которые не только лояльны, но и опытны?»
Помимо общего мнения, что помощники Зеленского не в себе, критики указывали на то, что они называют серьезными промахами в сфере национальной безопасности.
Г-н Ярмак, бывший медиа-поверенный, приказал отсрочить без проверки секретная разведывательная операция По данным Bellingcat, исследовательской группы с открытым исходным кодом, в 2020 году он мог захватить десятки российских наемников. Задержка испортила процесс.
Критики указывают на решение в этом году выделить деньги, собранные за счет государственных займов, не на военные расходы, а на фирменный проект внутренней политики Зеленского — дорожно-строительную инициативу под названием Big Construction, которую курирует Кирилл Тимошенко, бывший директор компании по производству видеоматериалов Good Media.
Владимир Ариев, член оппозиционной Партии европейской солидарности, пошутил, что такая раздача сделает поездку в Киев более комфортной для российских танков.
Пока Украина готовится к возможной войне с Россией, растет опасение, что неопытность окружения Зеленского может иметь серьезные последствия, и не только для их страны. Любительский промах мог стать поводом для войны, что могло значительно усугубить трения между Россией и США.
Дмитрий Разумков, который был свергнут в октябре с поста спикера парламента и заменен бывшим комиком Русланом Стеванчуком, сказал, что назначение Зеленским деятелей шоу-бизнеса нарушило его предвыборное обещание сбалансировать его правительство с техническими экспертами. Г-н Стеванчук также является юристом.
сказал г-н Разумков, который был одним из первых сторонников г-на Зеленского, но обратился к его критике за привлечение незадачливых министров и помощников.
Г-н Разумков сказал, что назначения на руководящие должности теперь «основаны на лояльности президенту и его окружению». «Это удобный способ работать на президента, но не на страну» во время военной угрозы.
Г-н Разумков сказал об украинской политике при Зеленском: «Мы пришли посмотреть комедию, а закончили тем, что посмотрели фильм ужасов. Это совсем не смешно».
Мария Варникова Участвовал в репортажах из Киева.
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