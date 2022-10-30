С приближением рецессии основные европейские экономики все еще демонстрируют некоторый рост

Экономика Германии немного выросла за лето, вопреки ожиданиям, что она скатится в рецессию, но несколько других крупных европейских стран сообщили о замедлении экономического роста в пятницу, что является зловещим признаком, поскольку новые данные по инфляции показали неуклонный рост цен на континенте.
Данные, опубликованные Статистическим управлением страны в пятницу, показали, что Германия, крупнейшая экономика Европы, удивила экономистов, увеличившись на 0,3% в июле-сентябре по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Экономисты в обзоре Bloomberg ожидали сокращения на 0,2 процента. Бюро сообщило, что рост был в значительной степени обусловлен потребительскими расходами и представляет собой ускорение роста по сравнению с 0,1% в предыдущем квартале.
Но рост замедлился во Франции и Испании. Франция, вторая по величине экономика в Европейском союзе, за квартал выросла на 0,2% по сравнению с 0,5% в предыдущем периоде. Правительственные данные показали, что потребительские расходы упали из-за рекордного роста инфляции в сентябре, в результате чего потребительские цены выросли на 6,2%.
В Испании ВВП вырос на 0,2% в последние месяцы лета, что является резким падением по сравнению с ростом на 1,5% во втором квартале. Спад был неожиданным, учитывая сильное восстановление важного туристического сектора страны, который пострадал во время блокировки из-за коронавируса в последние два года. Тем не менее, снижение потребительских расходов, похоже, оказывает давление на испанскую экономику.
Рост в Германии в настоящее время превысил допандемический уровень, что указывает на то, что экономика восстанавливается после худших последствий коронавируса. Однако сбои в цепочках поставок сказались на зависимой от экспорта экономике Германии, как и влияние более высоких цен на энергоносители из-за российского вторжения в Украину.
Экономисты предостерегают от преувеличения более сильного, чем ожидалось, предложения.
«Все основные индикаторы указывают на дальнейшее ослабление экономики», — сказал Карстен Бжески, экономист ING, который предупредил, что зимнюю рецессию предотвратить невозможно. «Предприятия и домохозяйства все больше страдают от растущих счетов за электроэнергию и устойчиво высокой инфляции, которая корректирует потребление и инвестиции».
Другой экономист, Клаус Фистесен из Pantheon Macroeconomics, отметил, что немецкие данные, по-видимому, поддерживаются сильным ростом продаж автомобилей. В сентябре продажи новых автомобилей выросли на 14 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, поскольку резервные копии цепочки поставок упростили производство большего количества автомобилей, а экономисты ожидали, что Германия скатится в рецессию. Немецкий институт экономических исследований заявил в четверг, что рост цен на энергоносители и сырье привел к повышению производственных затрат и снижению спроса, что ослабило заказы на промышленные товары.
Цены на природный газ, которые росли в начале года, в последнее время упали. Частично причина в необычно высоких осенних температурах, а также в том, что европейские газовые хранилища почти заполнены.
Хотя в начале этого месяца Германия достигла своей цели по размещению запасов газа в размере 95 процентов, за несколько недель до крайнего срока 1 ноября, опасения, что зима может привести к нормированию топлива или отключению электроэнергии, все еще не существуют. «Риски ухудшения ситуации в будущем по-прежнему велики», — сказал экономист Института Гвидо Бальде.
В пятницу несколько стран также опубликовали ежемесячные данные по инфляции за октябрь, предоставив новые доказательства того, что цены продолжали расти в прошлом году. Октябрьский скачок во многих случаях превзошел оценки экономистов. Основными факторами увеличения были энергия и пища.
По данным немецкого статистического агентства, инфляция в Германии в среднем составила 11,6% в годовом исчислении в октябре после достижения двузначного числа. 10,9 процента в сентябреВ отчете говорится, что цены на энергоносители выросли на 43 процента по сравнению с прошлым годом, а цены на продукты питания — на 20 процентов.
Данные правительства показали, что инфляция в Италии подскочила до 12,8% в октябре с 9,4% в предыдущем месяце. Он сказал, что часть увеличения Паоло Пеццолистаршего аналитика банка ING, произошло из-за скачка счетов за электроэнергию, который отражает предыдущий рост цен на газ.
«После такого резкого скачка инфляции итальянское правительство, вероятно, сочтет необходимым ускорить запуск нового пакета специальных компенсационных мер», — сказал Пиццоли в записке.
Во Франции, которая имеет относительно низкую инфляцию, поскольку она меньше зависит от российского природного газа, инфляция выросла в октябре до 7,1 процента с 6,2 процента. В Испании этот показатель упал до 7,3 процента с 9 процентов в сентябре.
Стремясь снизить высокую инфляцию в Европе, Европейский центральный банк в четверг повысил процентные ставки на три четверти процентного пункта. Соответствует предыдущему увеличению Прошлый месяц. Центральный банк, который устанавливает денежно-кредитную политику для 19 стран, использующих евро, заявил, что быстро ужесточил свою позицию в отношении своей политики, поскольку инфляция оказалась хуже и стабильнее, чем ожидал банк.
В России, экономика которой сильно пострадала от западных санкций после вторжения в Украину, Центральный банк В пятницу он сказал, что годовой уровень инфляции составляет около 12,9 процента. По его оценкам, в этом году российская экономика сократится на 3,5% и не начнет расти до второй половины следующего года.
ЦБ РФ оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 7,5%.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».