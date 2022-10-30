С приближением рецессии основные европейские экономики все еще демонстрируют некоторый рост

Экономика Германии немного выросла за лето, вопреки ожиданиям, что она скатится в рецессию, но несколько других крупных европейских стран сообщили о замедлении экономического роста в пятницу, что является зловещим признаком, поскольку новые данные по инфляции показали неуклонный рост цен на континенте.

Данные, опубликованные Статистическим управлением страны в пятницу, показали, что Германия, крупнейшая экономика Европы, удивила экономистов, увеличившись на 0,3% в июле-сентябре по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Экономисты в обзоре Bloomberg ожидали сокращения на 0,2 процента. Бюро сообщило, что рост был в значительной степени обусловлен потребительскими расходами и представляет собой ускорение роста по сравнению с 0,1% в предыдущем квартале.

Но рост замедлился во Франции и Испании. Франция, вторая по величине экономика в Европейском союзе, за квартал выросла на 0,2% по сравнению с 0,5% в предыдущем периоде. Правительственные данные показали, что потребительские расходы упали из-за рекордного роста инфляции в сентябре, в результате чего потребительские цены выросли на 6,2%.

В Испании ВВП вырос на 0,2% в последние месяцы лета, что является резким падением по сравнению с ростом на 1,5% во втором квартале. Спад был неожиданным, учитывая сильное восстановление важного туристического сектора страны, который пострадал во время блокировки из-за коронавируса в последние два года. Тем не менее, снижение потребительских расходов, похоже, оказывает давление на испанскую экономику.