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С пылающей Звездой Давида и свастикой палестинцы протестуют против незаконного форпоста

15 августа, 2021
Toma Kulikov

Палестинцы, протестующие против незаконного израильского форпоста на Западном берегу, подожгли Звезду Давида в сопровождении свастики в субботу вечером.

На фотографиях, опубликованных в палестинских СМИ, показаны временные строительные работы и подготовка десятков факелов для ночных демонстраций возле города Бейта на Западном берегу. Более поздние кадры показали, что здание горит.

Протесты против форпоста, известного как Эвиатар, который был построен на вершине холма с видом на Бету, продолжались, несмотря на то, что поселенцы покинули вершину холма.

В прошлом месяце израильские власти заключили сделку с поселенцами. В обмен на выезд из этого района временные здания, которые они построили, останутся на месте, а ЦАХАЛ превратит этот район во временную базу. В течение следующих нескольких месяцев Министерство обороны обследует землю, чтобы определить ее статус и посмотреть, можно ли на законных основаниях преобразовать ее в официальное поселение.

За последние месяцы не менее семи палестинцев были убиты израильскими войсками в ходе ожесточенных столкновений возле заставы.

После наступления темноты палестинские «подразделения ночного беспорядка» осветили лазерами, скандировали лозунги, жгли шины и взорвали СВУ, пытаясь разозлить жителей холмов.

Эта тактика была заимствована из аналогичной стратегии, используемой вооруженными группировками в Газе вдоль границы с Израилем.

Субботние акции протеста составили 100 дней демонстраций против заставы.

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Помимо свастики и звезды Давида, на кадрах субботнего протеста видно, как палестинцы взорвали большое взрывное устройство в этом районе.

Израильская армия не сделала немедленных заявлений о субботних протестах.

Форпост Эвиатар был основан на горе Сабих в мае, когда сотни поселенцев стекались в этот район и проводили регулярные мероприятия, пытаясь подтолкнуть государство к легализации захвата земель.

По словам палестинцев, участок находится в частной собственности жителей Бейты. Израильские власти пока не определили, так ли это.

Аарон Боксман внес свой вклад в этот отчет.

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