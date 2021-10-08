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С синдромом Гаваны наблюдается небольшой рост случаев, опасений и вопросов – Harvard Gazette

8 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Причина этих заболеваний не установлена, но одна из теорий заключается в том, что причиной могут быть микроволны высокой интенсивности. У России есть хорошо задокументированная история, восходящая к Иосифу Сталину, когда она использовала микроволны против Соединенных Штатов для срыва разведывательных операций. что Оценивать В 2020 году Национальная академия наук сообщила жертвам посольства Гаваны, что «импульсная и направленная радиочастотная энергия» была «наиболее вероятным» первичным источником этих травм. Частные компании продают системы вооружения, использующие направленную энергию для уничтожения дронов.

“Это не новая технология. Я думаю, мы знаем, что это такое”, – сказал Полимеропулос, 26-летний специалист по борьбе с терроризмом, который, как полагают, подвергся нападению во время поездки в Россию в конце 2017 года.

В качестве заместителя руководителя операций ЦРУ по Европе и Евразии он отправился в Москву, чтобы встретиться с послом и представителями посольства США, а также со своими коллегами из российских спецслужб. Полимеропулос сказал, что, хотя русские «не были в восторге» от его встречи, а власти наблюдали за ним и преследовали его, в поездке к этому моменту не о чем беспокоиться.

Однажды ночью он проснулся в своем гостиничном номере с симптомами головокружения.

«Комната кружилась. У меня слепая головная боль. У меня в ухе звенело. «Я чувствовал, что собираюсь заболеть физически», – сказал Полимеропулос. «Это было очень обидно, и, честно говоря, это была ужасная авария, потому что я только что потерял контроль».

Вернувшись в Соединенные Штаты, он обратился за помощью по поводу того, что, как он первоначально думал, было долгосрочными последствиями острого пищевого отравления. Никто, от неврологов до инфекционистов, не смог поставить окончательный диагноз, и в течение 2018 года их здоровье только ухудшилось.

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“Я потерял зрение на большие расстояния. Я не мог водить машину. Я едва мог ходить на работу. Я был очень беспомощен”, – сказал он.

Жертвы заявляют, что правительство США описывает синдром Гаваны как «потенциальную аномалию здоровья». Это было медленно Чтобы узнать связь между пострадавшими, описывайте события как нападения или даже распознавайте жертв с физическим заболеванием.

В отчете ФБР за 2018 год о жертвах посольства Гаваны говорится, что их обстоятельства были психологически мотивированными, вероятно, из-за стресса. По словам Энтоса, это “подорвало” усилия пострадавших, в том числе Полимеропулоса, заставить американскую разведку серьезно относиться к синдрому Гаваны и угрозе национальной безопасности, которую он представляет.

Полимеропулос, по-прежнему страдая от изнуряющих симптомов и не видя облегчения, вышел на пенсию в 2019 году. Разочарованный бездействием ЦРУ, он принял свою историю. Общее в прошлом году. В январе он был принят в программу лечения травм головного мозга в Национальном центре передового опыта Уолтера Рида, где ему поставили диагноз «затылочная невралгия». Полимеропулос, который разговаривал с несколькими другими жертвами, сказал, что сейчас ЧМТ является наиболее распространенным диагнозом.

“Очень много догадок”

Хотя президент Дональд Трамп публично обвинил Кубу, «подозрения с самого начала администрации Трампа … заключались в том, что русские или китайцы несут ответственность», – сказал Энтос. «И это зависит от того, у кого есть технологические возможности, у кого есть способность проецировать власть в этих частях мира».

Некоторые официальные лица Обамы также полагали, что ответственность за это может нести Россия. Россияне были глубоко расстроены ролью США в революции на Майдане 2014 года и другими усилиями по сближению Украины с Европой. Возможно, они также уловили ветер секретных дипломатических переговоров между Соединенными Штатами и Кубой, которые начались весной 2013 года и продолжились в 2014 году. Речь президента Барака Обамы во время его исторического визита на Кубу в марте 2016 года была хорошо принята и, возможно, Еще больше разозлил русских, сказал Антос.

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Связанный

Джон Бреннан, Джон Фергюсон и Тамер Пардо.

Но никто не знает наверняка.

«Официальные лица США в значительной степени предполагали», – сказал Энтос. «Я помню, как Джон Болтон, советник по национальной безопасности, разделил 50/50 между Китаем и Россией как наиболее вероятный виновник. Когда это произошло в Китае [April 2018]Он решил, что это должна быть Россия, потому что сомневался, что китайцы сделают это у себя на заднем дворе. И это дает вам представление о природе этого, а не о том, что эти оценки основаны на конкретных данных ».

Хотя этого недостаточно для установления «высокого доверия», есть косвенные свидетельства, указывающие на Россию. У разведки США есть данные сотовых телефонов офицеров российской военной разведки, которые находились в непосредственной близости от американцев в то время, когда они стали жертвами Гаванского синдрома. Полимеропулос сказал, что многие офицеры участвовали в других российских операциях.

Эти атаки соответствуют тенденции российского правительства к совершению странных актов агрессии на чужой территории, включая отравление Александра Литвиненко, бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России, радиоактивным изотопом в Лондоне в 2006 году; Нападение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в Англии в 2018 году с применением военного нервно-паралитического агента; По словам Колби, чеченский сепаратист был застрелен в 2019 году в берлинском парке среди бела дня.

Он добавил, что элементы атак соответствуют «всем критериям» гибридной войны – «в значительной степени асимметричны», не отслеживаются или очень трудно отследить, чрезвычайно тревожные и бесспорно.

Это боевой стиль, который россияне предпочитают среди других.

набор действий

Ускорение атак и близость Харриса и Бернса усилили в разведывательных кругах чувство безотлагательности, чтобы точно идентифицировать виновника и сформулировать эффективный американский ответ.

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«Это было постоянным источником напряженности в разведывательном сообществе и нашим нежеланием реагировать на эти провокации, пока они происходят», – сказал Энтос. В последние дни администрации Трампа официальные лица Пентагона обсуждали некоторые идеи о том, как реагировать, но они «никуда не пошли», потому что многие считали, что Россия делает это как «провокацию», сказал он.

Теперь, когда Бернс выдвинул на первый план экспертов по борьбе с терроризмом, Полимеропулос сказал, что он «уверен», что мы «скоро» узнаем, кто стоит за атаками.

«Будет большое давление, чтобы принять некоторые относительно жесткие меры, – сказал он, – и, возможно, комбинацию мер».

Но ответят ли Соединенные Штаты в конечном итоге, остается открытым вопросом.

«Сможем ли мы сделать достаточно…« Обнаруживать, разрушать, сдерживать »? Это священный язык в сообществе борьбы с терроризмом». остановился ».

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