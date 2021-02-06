С Тревором Бауэром на Доджерс чемпионы становятся еще интереснее – Регистр округа Ориндж

Это не заняло много времени.

Незадолго до 13:00 пятницы Тревор Бауэр разместил видео на YouTube и связал его с Twitter, чтобы распространить новость о том, что он подпишет контракт с Доджерс.

И, может быть, полчаса спустя Мачадо был в тренде в Твиттере в Калифорнии, в частности, он публикует статистические данные о жизни Мане Мачадо против Бауэра (для записи, слэш 0,588 / 0,667 / 1,412, с четырьмя хоум-ранами и двумя двойными, при 17 битах). совпадений с 2013-19), включая эту цитату Из радиоинтервью в июне прошлого года, когда его спросили о нападающем, с которым он не любит спорить:

«Мани Мачадо, только потому, что он попадает в B 700. У него более чем 2.000 лага, что означает, что он в среднем удваивает каждое мое попадание… Я просто такой:« Просто иди, просто иди первым ». Пожалуйста, не бей Гомера. ”

«Мани Мачадо, только потому, что он попадает в B 700. У него более 2000 холостых оборотов, что означает, что он более чем удваивает каждое попадание … Я просто говорю:« Просто иди, просто иди первым ». Пожалуйста, не бей Гомера. ” Тревор Бауэр о том, кто его больше всего боится. https://t.co/y4vfJvihC3 pic.twitter.com/87Mqg4jOzm – Судья Бармен (JusticeParman) 5 февраля 2021 г.

Вам не кажется, что трехлетняя сделка на 102 миллиона долларов, о которой Бауэр договорился с Team Dodgers, имеет свои корни в хранилище Padres, которое будет продвигаться в начале этого сезона? Лоялисты из Сан-Диего наверняка заметили это лично в социальных сетях в пятницу днем, наполненные высокомерием, которое кандидат MVP выбрал бы с того места, где он остановился перед новым стрелком своего противника.

(Тем не менее, следует отметить, что Мане был только 1 против 3 против Бауэра с забастовкой в ​​2019 году, и они не видели друг друга в 2020 году. Прошлые результаты могут не быть индикатором будущих результатов, помните).

Да, это гонка вооружений между соперниками NL West, и это гонка, которая, вероятно, будет включать не только 19 запланированных встреч регулярного сезона, но и еще один ожидаемый матч после сезона.

Да, приобретение Ю Дарвиша, Блейка Снелла и Джо Масгроува привлекло внимание Эндрю Фридмана. Новая ротация Доджерс: Локер Булер, Клейтон Кершоу, Бауэр, Дэвид Прайс и, скорее всего, Хулио Ауриас сейчас, похоже, выгодно складывается против пяти членов семьи Падрес: Дарвеша, Снелла, Масгроув, Денелсона Ламитта и всех, кто исполняет роль Томми Джона в хирургии Майка Клиффинджера.

Как бы то ни было, новички Доджера имеют преимущество 5: 1 в Cy Young Awards, включая Бауэра из прошлого сезона. Опять же предыдущий спектакль и т. Д.

Предполагая, что эта группа здорова после окончания сезона, мы не собираемся иметь дело с беспрецедентным волнением вашего места, когда игры важнее. В любом случае Доджеры внезапно стали более опасными в более поздних раундах благодаря Дастину Мэю и его зловещим объектам. И если здоровье станет проблемой, с Мэй и Тони Гонсолином они пройдут семь глубин.

Шансы Доджерс стать первыми повторяющимися победителями в бейсболе с 1998-2000 гг. Янки, подряд в пятницу днем, получили огромную поддержку, и стоит отметить, что сделка с Power заключена через год и один день после того, как сделка Mookie’s Betts была завершена. завершено.

(Хотя было бы неплохо, если бы они остановились на третьем базовом человеке между сегодняшним днем ​​и днем ​​открытия, и я сомневаюсь, что фанаты предпочтут. Думаю, Redbeard.)

С учетом всего сказанного, жизнь вокруг защиты героев будет намного более захватывающей, чем вы могли бы чувствовать себя комфортно для части фанатов. Бауэр, уроженец Северного Голливуда, выпускник средней школы Харта и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, принес с собой репутацию чрезвычайно умного и чрезвычайно волевого человека. пока далеко Его мнение, а иногда и высшее, в соцсетях.

И посмотрим: поклонники Бадрис действительно впечатлили. Поклонники Метса теперь ненавидят его, потому что, ну, они были уверены, что он подпишет контракт с их командой (и на самом деле Боб Найтингейл из USA Today написал в Твиттере, что у него «сделка»), прежде чем ему придется отступить.

Тревор Бауэр официально объявляет о решении, оставляя на столе больше денег, чем # Мец Вернуться домой в Лос-Анджелес. https://t.co/GjPIv0t3UT – Боб Найтенгейл (@BNightengale) 5 февраля 2021 г.

Другие в бейсболе заметили резкое улучшение Бауэра в 2020 году (его эра увеличилась с 4,48 в 2019 году до 1,73, WHIP с 1,349 до 0,795, а его удары за каждые девять подач были разрешены с 9,1 до 5,1). Они вспомнили Утверждения Дарк Бауэра в 2018 году о внезапном улучшении текучести кувшинов для Houston Astros Он задавался вопросом, нашел ли он секретный рецепт или, может быть, это просто доказательство.

(Если это так, то время было отличным.)

Бауэр написал это в своем профиле Sports Illustrated 2019: «Я хорош в двух вещах в этом мире: бросать бейсбольные мячи и рассердить людей».

Если вы поклонник Dodger, у вас есть несколько вариантов. Вы можете пойти навстречу новому парню или устоять перед желанием купить рубашку Bauer, когда она поступит в продажу. Вы можете решить, что лайки переоценены. Вы можете решить победа Не переоценено. Или вы можете игнорировать все, что он говорит и делает вне рамок, пока это выводит людей наружу.

Что бы вы ни выбрали, вы можете пристегнуться. Это обещает быть автомобильным путешествием.

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Jim_Alexander в Твиттере