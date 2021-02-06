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С Тревором Бауэром на Доджерс чемпионы становятся еще интереснее – Регистр округа Ориндж

7 февраля, 2021
Emet

Это не заняло много времени.

Незадолго до 13:00 пятницы Тревор Бауэр разместил видео на YouTube и связал его с Twitter, чтобы распространить новость о том, что он подпишет контракт с Доджерс.

И, может быть, полчаса спустя Мачадо был в тренде в Твиттере в Калифорнии, в частности, он публикует статистические данные о жизни Мане Мачадо против Бауэра (для записи, слэш 0,588 / 0,667 / 1,412, с четырьмя хоум-ранами и двумя двойными, при 17 битах). совпадений с 2013-19), включая эту цитату Из радиоинтервью в июне прошлого года, когда его спросили о нападающем, с которым он не любит спорить:

«Мани Мачадо, только потому, что он попадает в B 700. У него более чем 2.000 лага, что означает, что он в среднем удваивает каждое мое попадание… Я просто такой:« Просто иди, просто иди первым ». Пожалуйста, не бей Гомера. ”

Вам не кажется, что трехлетняя сделка на 102 миллиона долларов, о которой Бауэр договорился с Team Dodgers, имеет свои корни в хранилище Padres, которое будет продвигаться в начале этого сезона? Лоялисты из Сан-Диего наверняка заметили это лично в социальных сетях в пятницу днем, наполненные высокомерием, которое кандидат MVP выбрал бы с того места, где он остановился перед новым стрелком своего противника.

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(Тем не менее, следует отметить, что Мане был только 1 против 3 против Бауэра с забастовкой в ​​2019 году, и они не видели друг друга в 2020 году. Прошлые результаты могут не быть индикатором будущих результатов, помните).

Да, это гонка вооружений между соперниками NL West, и это гонка, которая, вероятно, будет включать не только 19 запланированных встреч регулярного сезона, но и еще один ожидаемый матч после сезона.

Да, приобретение Ю Дарвиша, Блейка Снелла и Джо Масгроува привлекло внимание Эндрю Фридмана. Новая ротация Доджерс: Локер Булер, Клейтон Кершоу, Бауэр, Дэвид Прайс и, скорее всего, Хулио Ауриас сейчас, похоже, выгодно складывается против пяти членов семьи Падрес: Дарвеша, Снелла, Масгроув, Денелсона Ламитта и всех, кто исполняет роль Томми Джона в хирургии Майка Клиффинджера.

Как бы то ни было, новички Доджера имеют преимущество 5: 1 в Cy Young Awards, включая Бауэра из прошлого сезона. Опять же предыдущий спектакль и т. Д.

Предполагая, что эта группа здорова после окончания сезона, мы не собираемся иметь дело с беспрецедентным волнением вашего места, когда игры важнее. В любом случае Доджеры внезапно стали более опасными в более поздних раундах благодаря Дастину Мэю и его зловещим объектам. И если здоровье станет проблемой, с Мэй и Тони Гонсолином они пройдут семь глубин.

Шансы Доджерс стать первыми повторяющимися победителями в бейсболе с 1998-2000 гг. Янки, подряд в пятницу днем, получили огромную поддержку, и стоит отметить, что сделка с Power заключена через год и один день после того, как сделка Mookie’s Betts была завершена. завершено.

(Хотя было бы неплохо, если бы они остановились на третьем базовом человеке между сегодняшним днем ​​и днем ​​открытия, и я сомневаюсь, что фанаты предпочтут. Думаю, Redbeard.)

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С учетом всего сказанного, жизнь вокруг защиты героев будет намного более захватывающей, чем вы могли бы чувствовать себя комфортно для части фанатов. Бауэр, уроженец Северного Голливуда, выпускник средней школы Харта и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, принес с собой репутацию чрезвычайно умного и чрезвычайно волевого человека. пока далеко Его мнение, а иногда и высшее, в соцсетях.

И посмотрим: поклонники Бадрис действительно впечатлили. Поклонники Метса теперь ненавидят его, потому что, ну, они были уверены, что он подпишет контракт с их командой (и на самом деле Боб Найтингейл из USA Today написал в Твиттере, что у него «сделка»), прежде чем ему придется отступить.

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