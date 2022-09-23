Быть легендой НБА — это только одна часть Денниса Родмана. Член Зала Славы был более чем одним из величайших вышибал всех времен. Член престижной команды NBA 75, Червяк прославился своим причудливым характером. Выходки Родмана за то, что он не извинялся и за себя, часто попадали на первые полосы газет. И даже после выхода на пенсию роль посла баскетбола помогла ему сохранить жизненную полосу.

После легендарной баскетбольной карьеры Родман взял на себя роль неофициального американского дипломата. Точно так же он близок ко многим неоднозначным мировым личностям. Всем известны отношения пятикратной чемпионки с Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Впрочем, визит «Чикаго Буллз» в Россию в 2014 году, возможно, не помнит большинство.

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Примечательно, что президент Владимир Путин пригласил Родмана в Россию. Его гостеприимство, кажется, соответствует вкусу червя.

Фрагмент встречи Денниса Родмана с Владимиром Путиным

Женщины были важной частью яркого пути Родмана. Утверждая, что он переспал с более чем 2000 женщинами, лучший защитник года дважды сел с подкастом Full Send, чтобы подробно рассказать об одной личной встрече. Удивительно, но он шокировал весь персонал, когда говорил о Путине. Когда его исследовательское приключение приземлилось в России, шеф позаботился о том, чтобы легенда Быков хорошо провела время. И похоже, что он проделал хорошую работу, потому что Деннису Родману понравилось его гостеприимство.

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Несмотря на измены с женами звезд НБА, Деннис Родман чувствовал себя преданным и попал в неловкую ситуацию.

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Червь подробно рассказал о странных договоренностях Путина, сказав: «Он крутой, как капризный парень. У них было 30 девушек. Я парень 30 и **горячий король** русских». Родман продолжил: «У него были самые горячие девушки в мире, у него было около 10 Bentley. И мы только что вступили во все эти клубы и тому подобное».

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, Калифорния — 14 июля: Деннис Родман посетил гриль Comedy Center Брюса Уиллиса в Hollywood Palladium 14 июля 2018 года в Лос-Анджелесе, Калифорния . (Фото Рича Фьюри/Getty Images)

Обратная реакция — повторяющаяся тема в дружбе Родмана с мировыми лидерами. Однако в связи с недавним скандалом вокруг Бритни Гренье в России червя чуть не использовали. проходить С Путиным в помощь. Примечательно, что пятикратный чемпион НБА публично заявил, что поедет в Россию, чтобы освободить звезду WNBA. Однако позже Родман отказался от своих претензий.

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Деннис Родман имеет значительные связи за пределами Соединенных Штатов. Его яркая личность никогда не померкнет, и он празднует с мировыми лидерами. Однако пятикратный чемпион НБА стремится к этому. Привет С его любовью к игре. Как вы думаете, был бы Грейнер свободен, если бы Родман совершил поездку в Россию? Сообщите нам свое мнение в комментариях ниже.