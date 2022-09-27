Таинственная утечка газа повредила основные российские подводные газопроводы в Европу

Анна Рингстрём и Стен Якобсен

СТОКГОЛЬМ/КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Европейские страны во вторник поспешили расследовать необъяснимые утечки в двух российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря вблизи Швеции и Дании, инфраструктуре, оказавшейся в центре энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

Шведское морское управление выпустило предупреждение о двух утечках в трубопроводе «Северный поток-1» вскоре после обнаружения утечки в близлежащем трубопроводе «Северный поток-2», что побудило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

Два газопровода стали горячими точками в эскалации энергетической войны между Европой и Москвой, которая ударила по крупным западным экономикам и привела к росту цен на газ.

Ни один из трубопроводов не перекачивал газ в Европу в то время, когда были обнаружены утечки в ходе военных действий на Украине, но оба газопровода все еще находились под давлением газа. Инциденты будут препятствовать любым попыткам запустить или перезапустить любой поток бизнес-операций.

«Вчера была обнаружена утечка на одном из двух газопроводов между Россией и Данией — «Северном потоке — 2». Трубопровод не работает, но в нем находится природный газ, который сейчас протекает», — заявил министр энергетики Дании Дан Йоргенсен в письменном заявлении. сообщение. Приостановка.

«Сейчас власти проинформированы о двух дополнительных утечках в «Северном потоке-1», который также не работает, но содержит газ», — добавил он.

«Газпром» от комментариев отказался.

Россия сократила поставки газа в Европу по «Северному потоку-1», прежде чем полностью приостановить потоки в августе, обвинив западные санкции в возникновении технических проблем. Европейские политики говорят, что это был предлог для прекращения поставок газа.

Строительство нового газопровода «Северный поток — 2» только что завершено, но еще не введено в коммерческую эксплуатацию. Германия отменила план поставок трубопроводного газа за несколько дней до того, как в феврале Россия ввела войска в Украину.

«Дополнительный час»

«В «Северном потоке-1» есть две утечки — одна в экономической зоне Швеции, а другая в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу», — заявил Рейтер представитель Морской администрации Швеции.

История продолжается

Представитель сообщил, что места утечки расположены к северо-востоку от датского острова Борнхольм. Не сразу было ясно, что вызвало утечки.

Второй представитель SMA сказал: «Мы продолжаем следить, чтобы к месту не приближалось ни одно судно».

Балтийский трубопровод, новый подводный трубопровод, по которому норвежский газ поступает в Польшу, с годовой пропускной способностью 10 миллиардов кубометров в день, планируется открыть позже во вторник.

Власти Дании потребовали повысить уровень готовности страны к электроэнергетическому и газовому сектору после утечек.

«Нарушения газопровода случаются редко… Мы хотим обеспечить всесторонний мониторинг критической инфраструктуры Дании, чтобы повысить безопасность поставок в будущем», — сказал Кристофер Ботцау, глава Датского энергетического агентства.

Высокий уровень означает, что компании в энергетическом и газовом секторе должны внедрять меры по повышению безопасности, например, на заводах, в зданиях и сооружениях.

Датское энергетическое агентство заявило, что суда могут потерять плавучесть, если они войдут в этот район, и может возникнуть риск возгорания над водой и воздухом, добавив, что нет никаких рисков для безопасности, связанных с утечкой за пределы зоны отчуждения.

По ее словам, утечка газа повлияет на окружающую среду только локально, а это означает, что будет затронута только область, где столб газа находится в толще воды.

В письменном комментарии она сказала, что утечка метана в воздух окажет разрушительное воздействие на климат.

(Отчетность офисов Reuters; Мэтью Уильямс; под редакцией Эдмунда Блэра)