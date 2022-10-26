Таинственные куски атлантического кабеля, связанные с российскими рыболовными судами

Мало кто заметил, когда в апреле 2021 года бесследно исчез 4,2-километровый подводный кабель в Северном Ледовитом океане, но в наши дни безопасность подводной инфраструктуры стала горячей темой.

Кабель соединил норвежский архипелаг Шпицберген с материковой Норвегией, где данные были отфильтрованы норвежскими органами охраны окружающей среды и обороны.

25 октября Норвегия и Россия согласовали Соглашение о рыболовстве на 2023 год. Это самое важное и крупнейшее двустороннее соглашение о рыболовстве, которое заключила Норвегия. (картина: Оддлейв Апнесет / norden.org)

Волоконно-оптические линии, наполненные датчиками, измеряют условия окружающей среды и миграцию рыб, записывают изображения и звук и отправляют всю информацию на берег.

Их также можно использовать в качестве плавучих громкоговорителей для прослушивания проходящих судов в целях безопасности.

Вы можете слушать Звук большого танкера здесьНапример.

В конечном итоге данные были использованы на экранах Норвежского института военно-морских исследований, но 3 апреля 2021 года экраны внезапно исчезли.

«Мы потеряли электроэнергию, и все умерло», — вспоминает Гейр Педерсен, ученый, ответственный за норвежский проект по прокладке кабеля LoVe.

Инспекторы провели дорогостоящую операцию, чтобы выяснить, что произошло. Потребовалось время до ноября 2021 года, чтобы найти 3-километровый кусок кабеля, врезанный в море, примерно в 11 км от его местоположения.

«Я схватился либо за трал, либо за якорь с тросом и потянул его. Мы в этом почти уверены. Когда мы проверили один конец троса, он был явно перерезан электроинструментом, что означало, что его занесли на корабль, а перерезание рука.»

«Это мог быть несчастный случай или саботаж, — сказал он. — Мы не знаем и, думаю, никогда не узнаем».

Обрезанный кабель на Шпицбергене будет стоить 5,6 млн евро на ремонт и ввод в эксплуатацию на полную мощность в 2024 году, что соответствует годам отсутствия научных данных.

Журналисты норвежского общественного вещателя NRK также изучили аварию, сравнив местоположение кораблей с помощью Данные отслеживания судов AIS.

Это показало, что российское рыболовное судно пересекло кабель к тому моменту, когда исследователи океана получили последний сигнал.

Другой кабель на Шпицберген, эксплуатируемый Space Norway, также был поврежден 7 января 2022 года.

Журналисты NRK вновь установили, что российское рыболовное судно 20 раз проходило через тросы за несколько дней до и после повреждения морской линии.

Экипаж российского рыболовного судна был тогда допрошен местной полицией, но никаких обвинений предъявлено не было.

Нет ничего необычного в том, что российские рыболовецкие суда плывут по кабелям, которые открыто отмечены на норвежских морских картах, или в норвежских портах.

Между двумя странами существует соглашение о сотрудничестве в области рыболовства с середины семидесятых годов, и они договариваются о ежегодных квотах на вылов.

Треска размножается в российской морской зоне и заплывает в норвежскую, прежде чем стать половозрелой рыбой в единой экосистеме.

Российским и норвежским рыбакам разрешено заходить и заходить в воды друг друга в соответствии с договоренностями, направленными на защиту устойчивого рыболовства.

Российские суда, швартующие рыбу в норвежских портах, также могут продавать ее как норвежскую рыбу, независимо от того, где она выловлена, в прибыльном бизнесе.

Подозрительный?

Повреждение кабеля на Шпицбергене отрицается, поскольку, скорее всего, оно произошло из-за человеческой ошибки.

Но в феврале вторжение России в Украину радикально изменило последствия уязвимости Норвегии.

А в сентябре взрывы на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море вызвали открытую тревогу в НАТО по поводу безопасности подводной инфраструктуры от возможных атак России.

Спустя две недели Норвегия закрыла доступ российских рыболовецких судов практически ко всем норвежским портам.

«Мы внимательно следим за деятельностью России в норвежских водах и портах, чтобы не допустить, чтобы Норвегия стала транзитной страной для незаконной перевозки товаров в Россию», — заявила тогда министр иностранных дел Норвегии Аннекен Хутфельдт, объявляя об ограничениях.

«Жесткие санкции по всей Европе привели к тому, что Россия нуждается в товарах и технологиях. Они делают все возможное, чтобы получить эти товары другими способами», — добавила она.

Российским судам по-прежнему разрешено заходить в три норвежских порта — Киркенес, Тромсё и Батсфьорд — несмотря на широкий запрет во имя хороших рыболовных отношений.

На фоне эскалации напряженности рыба стала одним из вопросов, по которому обе стороны смогли договориться в последнее время.

Осло и Москва Продлить двустороннее соглашение о рыболовстве 2023 г. через цифровые разговоры.

«Хорошо, что у нас есть соглашение о рыболовстве с Россией, несмотря на то, что мы находимся в исключительной ситуации», — заявил на этой неделе министр рыболовства и океанов Норвегии Бьорнар Скиран.

«Соглашение обеспечивает долгосрочное и устойчивое управление морской средой в северных регионах, и таким образом мы заботимся о крупнейшем в мире запасе трески и других видов в Баренцевом море», — добавил он.

Фарерский кабель

Но если это казалось положительным моментом, то, даже когда Россия вела переговоры с Норвегией, это повторилось — 15 октября дважды был перерезан кабель, соединяющий Шотландию через Оркнейские и Шетландские острова с Фарерскими островами.

«Мы ожидаем, что кабель будет поврежден рыболовными судами, но очень редко у нас возникают две проблемы одновременно», — сказал Би-би-си Пал Висторбо, глава отдела инфраструктуры Faroese Telecom.

Последний инцидент с перерезанием кабеля произошел на фоне дебатов на Фарерских островах по поводу того, следует ли сократить рыболовную деятельность с Россией — ключевой сектор небольшой страны с населением всего 53 000 человек.

Фарерские острова не являются членом Европейского Союза, но решили следовать большинству санкций Европейского Союза против России, за исключением рыболовства.

Тот факт, что Норвегия по-прежнему имеет дело с Россией из-за рыбы, может ослабить давление со стороны премьер-министра Фарерских островов Стейга Нильсена, требующего ограничить российское сотрудничество.

Но тот, кто перерезал кабель Фарерских островов, способствовал горячим политическим дебатам.

Министр иностранных дел Фарерских островов и лидер Центристской партии Дженис Ф. Рана заявила новостному порталу N.Fo.

«Я знаю, что российские моряки на борту кораблей на Фарерских островах так же невиновны, как и большинство россиян. Но мы не можем использовать это как предлог для бездействия», — сказал он.