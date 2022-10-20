Тайваньский чиновник заявил, что Си станет «грешником» для всех китайцев, если нападет на остров.

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Высокопоставленный чиновник тайваньской службы безопасности заявил в четверг, что председатель КНР Си Цзиньпин станет «грешником» всего китайского народа, если нападет на Тайвань, и не выиграет войну, потому что он столкнется с международными санкциями и дипломатической изоляцией.

За последние два года Китай усилил военное и политическое давление на демократически управляемый Тайвань, стремясь отстаивать свои суверенные претензии, которые правительство Тайбэя категорически отвергает.

Решение тайваньской проблемы зависит от китайского народа, и Китай не откажется от права применять силу, но по-прежнему стремится к мирному решению, сказал Си, открывая в воскресенье съезд правящей Коммунистической партии Китая, который проводится два раза в десятилетие. .

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Выступая перед журналистами в кулуарах парламента, Чэнь Мин-дун, глава Бюро национальной безопасности Тайваня, сказал, что Си столкнется с катастрофой, если он выполнит свои угрозы напасть на Тайвань.

«Нет никакой возможности победить, применяя силу для нападения на Тайвань», — сказал Чэнь.

Он добавил, что за это Китай столкнется с международными санкциями и дипломатической изоляцией.

«Си потеряет так называемое великое обновление китайского народа и станет грешником для китайского народа», — сказал Чэнь, используя термин, относящийся к лицам китайского происхождения, а не к гражданам Китая.

Правительство Тайваня заявляет, что только 23 миллиона жителей острова могут решать свое будущее, и что Тайвань никогда не управлялся Китайской Народной Республикой, его претензии на суверенитет недействительны.

«Очевидно, что обе стороны должны уважать друг друга и развиваться по отдельности, и это путь, который принесет людям счастье», — сказал Чен.

Президент Тайваня Цай Инвэнь неоднократно предлагал возобновить переговоры с Китаем на основе принципов равенства и взаимного уважения, но Пекин отвергал эти события и настаивал на том, что он должен сначала признать Тайвань частью Китая.

Цай курирует программу военной модернизации в ответ на растущую китайскую угрозу, которая в августе включала военные учения, проведенные вблизи острова, поскольку Пекин гневно отреагировал на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Репортаж Имоу Ли; Автор Бен Бланшар. Монтаж Линкольн Фест.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.