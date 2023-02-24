Тайвань видит, как Китай извлекает уроки из вторжения России в Украину

ТАЙБЭЙ, 24 фев (Рейтер) — Военные Китая узнали из вторжения России в Украину, что любая атака на Тайвань должна быть быстрой, чтобы добиться успеха, но Тайваньский пролив усложнит задачу, заявил в пятницу министр обороны острова.

Потенциальное влияние войны на военное мышление Китая в отношении Тайваня и то, как Китай может атаковать остров, который Пекин рассматривает как суверенную китайскую территорию, широко обсуждались в официальных кругах Тайбэя.

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн сказал, что китайские военные восприняли бы намеки на российское вторжение в Украину, которое началось год назад, когда России не удалось захватить Кая в первые дни войны.

«Война между Россией и Украиной дала им большие уроки — они определенно будут стремиться к скорости», — сказал Сю журналистам в кулуарах парламента в Тайбэе о китайских вооруженных силах.

Он сказал, что даже если китайские силы запланируют быстрое нападение, они столкнутся с трудностями при попытке внезапно захватить остров, потому что им придется пересечь Тайваньский пролив.

«Им еще предстоит преодолеть это», — сказал Чиу. «Это не будет быстрой неделей или двумя».

Китай никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над Тайванем и продолжает почти ежедневное военное патрулирование вблизи острова.

— Я уже говорил — мы пойдем до конца, как только услышим выстрел. Но мы не будем полностью спровоцированы.

Демократически избранное правительство Тайваня утверждает, что только тайваньцы имеют право решать свое будущее.

Украина пользуется широкой общественной поддержкой на Тайване, и тайваньское правительство отправило гуманитарную помощь, Китай отказался осудить Россию, и две страны объявили о «безграничном» партнерстве незадолго до того, как Россия вторглась в Украину.

Китай заявил, что попытка запутать проблемы двух стран является «вопиющим двойным стандартом», поскольку Тайвань и остров Украина всегда были частью Китая и являются чисто внутренним делом.

Сообщил Бен Бланшар; Монтаж: Сонали Пал

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