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Тайвань отменил концерт российской сопрано Анны Нетребко, бывшей сторонницы Путина.

1 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

На этой фотографии, сделанной 28 ноября 2021 года и распространенной 7 декабря 2021 года оперным театром Ла Скала в Милане, изображена русская сопрано Анна Нетребко, выступающая во время репетиции оперы Джузеппе Верди «Макбет» в Театре Ла Скала. Тайваньский национальный симфонический оркестр во вторник, 28 февраля 2023 г., отменил концерт с участием российской звезды сопрано, чья прошлая поддержка президента Владимира Путина привела к тому, что ее выступления были исключены из мировых спектаклей. Бюллетень / ТЕАТР АЛЛА СКАЛА / AFP

ТАЙБЭЙ, ТАЙВАНЬ. Тайваньский национальный симфонический оркестр во вторник, 28 февраля, отменил концерт с участием суперзвезды российского сопрано Анны Нетребко, чья прошлая поддержка президента Владимира Путина привела к тому, что ее выступления были исключены из мировой сцены.

Оркестр не назвал конкретной причины отмены, но сказал, что обсуждал с представителями певца «из соображений общества».

Нетребко ушла из нью-йоркской Метрополитен-опера в марте прошлого года после того, как главный оперный театр объявил, что больше не будет работать с артистами, которые поддержали Путина после того, как месяцем ранее он начал войну с Украиной.

Впоследствии она осудила войну, но ее следующий концерт в Тайбэе все же вызвал критику на Тайване, жители которого выразили поддержку Украине.

Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который утверждает, что самоуправляющийся остров как часть его территории однажды будет захвачен, если потребуется, силой.

Вторжение России в Украину вызвало опасения, что Пекин может действовать в том же духе на острове.

Министерство культуры Тайваня выразило поддержку отмене оркестра, заявив полуофициальному Центральному информационному агентству, что «нет места для двусмысленности в отношении позиции Тайваня в отношении войны». /ра

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