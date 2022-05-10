Тайгер Вудс, Фил Микельсон в списке

Похоже, Тайгер Вудс и Фил Микельсон готовы снова отправиться в путь.

Это были Вудс и Микельсон Официально указан в этом поле Понедельник для чемпионата PGA на следующей неделе. Хотя еще достаточно времени, чтобы изменить ситуацию до того, как в этом году в Талсе, штат Оклахома, начнется второй турнир Большого шлема, он станет первым турниром Вудса после турнира Masters в прошлом месяце и дебютом Микельсона после его противоречивых комментариев о Саудовской Аравии. .

Тайгер Вудс назначен участником чемпионата Post-Masters PGA Championship

Вудс участвовал в турнире The Masters в прошлом месяце, и это был первый раз, когда он вернулся к соревновательным играм после ужасной автокатастрофы, которая чуть не стоила ему ноги более года назад.

Вудс попал в число после открытия с 71 на Augusta National и отыграл все четыре дня, но к концу недели у него возникли проблемы. Он все время говорил, что его самая большая проблема заключается в том, что он просто заходит слишком далеко в дни подряд, и это не помогло на сложной трассе в Augusta National.

Хотя Вудс не планирует снова участвовать в PGA Tour на постоянной основе, он обязался сыграть на British Open в июле и сказал, что по пути может участвовать в других крупных турнирах. В прошлом месяце также отыграл тренировочный заезд в загородном клубе Southern Hills.

В последний раз, когда чемпионат PGA проводился на Южных холмах, Вудс победил Вуди Остина и выиграл свой тринадцатый титул.

Хотя ваше участие в поле не является твердой приверженностью к соревнованиям, это хороший знак того, что Вудс сразится в следующий четверг в Оклахоме.

Фил Микельсон возвращается после саудовского скандала

Микельсон, похоже, также готов вернуться в гольф после более чем трехмесячного перерыва, но его перерыв сильно отличался от перерыва Вудса.

Микельсон не играл со времен Farmers Insurance Open в конце января и полностью ушел из гольфа после противоречивых комментариев о Саудовской Аравии и поддерживаемом Саудовской Аравией турнире по гольфу LIV.

Микельсон сказал в интервью для предстоящей книги, что он готов работать с саудовцами, несмотря на то, что они «страшные матери» и ужасающие нарушения прав человека. Он сказал, что готов не обращать внимания на эти вещи, в том числе на убийство репортера Washington Post Джамаля Хашогги, потому что «это уникальная возможность изменить то, как работает PGA Tour.

История продолжается

С тех пор Микельсон извинился за эти комментарии и с тех пор хранит молчание.

В следующем месяце начнется серия LIV Golf, в которой Микельсон предложил принять участие. Грег Норман, который ведет эту серию, на самом деле обвинил комментарии Микельсона в том, почему так много лучших игроков в гольф отступают.

«Это навредило многим сторонам. Это навредило PGA Tour. Это навредило нам. Это навредило гольфу, — сказал Норман на прошлой неделе. — Да, по всем направлениям. Дело было не только в нас. Но это определенно создало негативный импульс против нас».

Микельсон является действующим обладателем титула чемпиона PGA после победы в прошлом году в Torrey Pines. Эта победа стала сорок пятой в его карьере и шестой в его мейджоре.

Как и Вудс, Микельсон все еще мог вылететь из чемпионата PGA. Если бы он действительно играл, его наверняка бы спросили о его недавних скандалах.