Студентка российского университета, которую СМИ описывают как «тайную дочь» президента Владимира Путина, говорит, что любит «свет» после того, как он назвал ее предполагаемым ребенком любви.

Луиза Розова, также известная как Елизавета Кривонужих, рассказала о своем новом статусе в социальной сети клуба.

Журналист BBC Андрей Захаров, опубликовавший историю 17-летней девушки в российском новостном агентстве «Проект.Медиа», спросил, не дочь ли она Путина, но она проигнорировала вопрос: По солнцу.

«Я причинил вам серьезный шок своим расследованием?» Тогда Захаров спросил у подростка.

«О нет, совсем нет. Моя жизнь была такой застойной, и я так благодарна за возможность быть в центре внимания, и люди слышали о моем аккаунте», – ответила Розова, сославшись на свой аккаунт в Instagram, который 96 400 подписчиков после того, как появились сообщения о том, что она дочь Путина.

Подросток добавил: «Я не пытаюсь, и мне никогда не придется продвигать себя». «Я чувствую себя очень, очень хорошо, не беспокойся обо мне. Моя жизнь продолжается, и все в порядке».

Мать Розовой, 45-летняя Светлана Кривоножих, по слухам, была любовницей Путина в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Кривоногих не рассмотрел претензии.

После того, как стало известно о предполагаемой любви к ребенку, представитель Путина заявил, что обвинения «не очень убедительны», сообщает The Sun.