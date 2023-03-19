Тайные веб-сделки якобы помогают поставлять американские технологии в Россию

Артем Усс уже много лет фигурирует в российских СМИ как владелец элитной недвижимости, роскошных автомобилей и итальянских отелей. Теперь официальные лица США утверждают, что в основе предполагаемой секретной цепочки поставок, которая, по словам прокуратуры, использовалась американская технология для поддержки войны президента России Владимира Путина в Украине.

Сын сибирского губернатора был арестован в прошлом году по обвинению в том, что он и его приспешники обманывали США и их компании, а также нарушали санкции, продавая секретные технологии из США в Россию через посредников в странах, не подпадающих под санкции. Он самый политически связанный россиянин, которого Соединенные Штаты обвиняют в том, что Вашингтон стремится перекрыть доступ Москвы к микросхемам, используемым в системах вооружений. USS отрицает какие-либо правонарушения и сейчас находится в разгаре битвы за экстрадицию в Милане.

Судебные документы из США и другие подобные дела показывают, как Россия тайно построила трубопровод за годы до войны, чтобы обеспечить поставки полупроводников в страну, несмотря на контроль США. Эта продуманная тактика теперь помогает российским операторам восстанавливать разрозненные сети и перехитрить зарегистрированные на бирже американские технологические компании, согласно данным таможни, обвинительным заключениям и людям, знакомым с этим вопросом, которым не разрешили говорить со СМИ.