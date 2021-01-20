Тайская женщина получила рекордный срок тюремного заключения на 43 года за оскорбление монархии, отправив пугающий сигнал активистам

В Таиланде действуют одни из самых строгих законов в мире против диффамации или критики короля, королевы, наследного принца или регента. Законы, известные как lese majeste, могут привести к 15 годам тюремного заключения за каждое нарушение.

65-летний Аншан Приилерт признал себя виновным в том, что в период с 2014 по 2015 год публиковал на YouTube и Facebook аудиоклипы, которые были сочтены критичными в отношении королевской семьи королевства, согласно Thai Human Rights Advocates. Она была осуждена по 29 пунктам обвинения, каждому по три года.

Уголовный суд Бангкока первоначально приговорил к 87 годам тюремного заключения, но сократил его вдвое из-за вины Аншана.

«Это решение является самым строгим приговором, вынесенным тайским судом за нарушение статьи 112», – сказала ее адвокат Павене Чомсри, имея в виду Королевский закон о самозащите. Боуэни сказал, что они подадут апелляцию на это решение и постараются получить залог в апелляционном суде. Она сказала: «Есть два других суда, где мы можем рассмотреть ее судебное дело». Возрождение духа королевской личности С конца прошлого года власти Принесены lese majeste вопросы Против десятков демонстрантов после более чем двух лет неиспользования закона. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-о-ча заявил в июне прошлого года, что закон больше не применяется из-за запроса Король Маха Ваджиралонгкорн Но это было до того, как демократическое движение превратилось в самый большой вызов институту, который страна видела в современную эпоху. Более пяти месяцев протестующие организовывали регулярные демонстрации с требованием отставки Праюта, захватившего власть в результате военного переворота в 2014 году, а также роспуска парламента и Изменения в конституции Что, мол, укрепляет армию. Многие протестующие почувствовали смелость открыто призвать к реформе монархии. READ Африканский союз поставляет на континент 270 миллионов доз вакцины. Эти призывы вызвали отклик и вынудили тысячи людей выйти на улицы, порой вступая в ожесточенные столкновения с полицией и промонархическими группами. Молодое поколение разорвало идею священной монархии и короля, защищенного от общественного контроля. Их требования включали подотчетность короля в соответствии с конституцией, ограничение его полномочий и прозрачность его финансовых дел. По данным Thai Human Rights Advocates, с 24 ноября по 31 декабря 2020 года по меньшей мере 38 человек были обвинены под предлогом королевской власти, включая несовершеннолетнего и нескольких студентов колледжа. Тетинан Бунсудырак, профессор политологии и директор Института безопасности и международных исследований Университета Чулалонгкорн, сказал, что решение Аншаня «означает, что закон дефекта в королевской личности вернулся в полную силу». Он сказал: «Поскольку он восходит к последнему правлению и перевороту в 2014 году, этот приговор, который установил рекорды после паузы, рассматривается как предупредительный выстрел в отношении продолжающегося протестного движения, возглавляемого молодежью против нового короля». «Это указывает на то, что существующие центры силы в Таиланде в долгосрочной перспективе будут давать сбои». Шестилетний случай Дело Аншаня не имеет прямого отношения к недавним обвинениям в адрес продемократических протестующих. Но после того, как почти трехлетний перерыв в рассмотрении дел о самоубийстве королевской семьи закончился, аналитики говорят, что постановление указывает на то, что теперь будут возбуждены старые дела. Аншан, бывший государственный служащий, работавший в налоговой администрации, был арестован в январе 2015 года, вскоре после того, как военные свергли гражданское правительство в Таиланде в результате государственного переворота. После захвата власти Прают ввел военное положение, и сотни активистов были арестованы и обвинены по чрезвычайно суровым законам, таким как разжигание розни и дестабилизация монархии в ходе кампании, направленной на то, чтобы заставить замолчать любую оппозицию и правозащитные группы. Он сказал По словам ее адвоката, дело Аншан первоначально было передано в военный суд и находилось под стражей почти четыре года до суда. В 2018 году она была освобождена под залог, а ее дело было передано в гражданский уголовный суд. READ В боях 2017 года женщину приговорили к смерти, чтобы объявить ее живой Ее преступлением было распространение в социальных сетях аудиоклипов из подпольной радиопрограммы, в которой якобы критиковался покойный король Пумипон Адульядет. Создатель роликов – человек, которого он назвал «Банбудж», был признан виновным в королевском целомудрии и уже отбыл наказание. «Этот ужасный случай – еще одна серьезная атака на исчезающее пространство Таиланда для свободы выражения мнения», – сказал Ямини Мишра, региональный директор Amnesty International по Азиатско-Тихоокеанскому региону. «То, как его выносят приговор, также пугает. То, как власти явно стремились максимизировать штрафы, удваивая уголовные обвинения, посылает четкий сигнал сдерживания 50 миллионам пользователей Интернета в Таиланде».