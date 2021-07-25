Тайфун In-Fa приближается к Китаю после того, как наводнение охватило хаос

Приближение тайфуна Ин-Фа произошло вслед за смертоносными наводнениями, которые нанесли ущерб центральному Китаю.

Восточное побережье Китая готовится к сильному тайфуну всего через несколько дней после того, как смертоносные наводнения обрушились на части страны.

По словам метеорологов, в воскресенье ожидается, что тайфун In-Fa обрушится на берег недалеко от Шанхая.

Полеты и поезда приостановлены, а людям приказано оставаться дома.

Ожидаются ветры, сильные волны и наводнения. С другой стороны, десятки кораблей были эвакуированы из загруженного порта к югу от Шанхая.

Тайфун произошел после периода исторических наводнений, которые нанесли значительный ущерб и унесли жизни по меньшей мере 58 человек в центральном Китае.

Бригады скорой помощи по-прежнему круглосуточно работают над спасением выживших и оказанием помощи десяткам миллионов людей, пострадавших от наводнения.

Тайфун Ин-Фа может вызвать в ближайшие дни более сильные дожди в пострадавший район, и официальные лица опасаются, что это может помешать спасательным и восстановительным работам.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах, шторм в настоящее время удаляется от Тайваня с максимальной продолжительностью ветра около 92 миль в час (148 км в час).

В своем последнем обновлении метеоролог сказал, что не ожидается, что тайфун значительно усилится, прежде чем ударит по восточному Китаю.

Метеорологи предупредили о возможных внезапных наводнениях, оползнях и штормах со скоростью до 120 миль в час вдоль восточного побережья после их выхода на сушу.

Национальный метеорологический центр Китая заявил, что после воскресенья тайфун будет сопровождаться “продолжительными периодами очень сильного дождя”.

Она добавила, что прибрежные районы «должны быть защищены от комбинированного воздействия ветра, дождя и приливов».

Агентство Синьхуа сообщило, что власти провинции Чжэцзян приказали закрыть школы, рынки и предприятия.

В Шанхае – крупнейшем городе Китая – закрыты некоторые парки и музеи.

Наводнения на этой неделе в центральном Китае подняли вопросы о подготовке к экстремальным погодным явлениям в крупных городах страны.

Многие факторы способствуют возникновению экстремальных погодных явлений, но эксперты говорят, что изменение климата, вызванное потеплением, повышает вероятность этих явлений.

Пока Китай готовится принять тайфун In-Fa, еще один тропический шторм в регионе грозит обернуться проливным дождем и сильным ветром на Олимпийских играх в Токио в Японии на следующей неделе.

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