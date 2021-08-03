Такер Карлсон из Fox News выступает на конференции ультраправых в Венгрии после встречи с Виктором Орбаном

Такер Карлсон выступит с речью, с подходящим названием «Мир согласно Такеру Карлсону», В следующую субботу в MCC Feszt, ультраправой конференции в Будапеште при поддержке Венгрии. авторитарный премьер, Виктор Урбан.

Человек, знакомый с этим вопросом, подтвердил Daily Beast в понедельник вечером, что Карлсон выступит на мероприятии.

Новости о появлении Карлсона последовали за очевидной встречей между звездой Fox News и Урбаном, поскольку дружеское фото, опубликованное на странице лидера в Facebook в понедельник, показало, что Карлсон вел Урбана в своем онлайн-шоу Fox Nation.

Карлсон появился в своем шоу из Будапешта в понедельник вечером и объявил, что его шоу будут транслироваться из венгерской столицы в течение недели.

Ранее в этом году, Газета “Нью-Йорк Таймс упомянул Орбан пожертвовал 1,7 миллиарда долларов – или около одного процента валового внутреннего продукта Венгрии – Коллегии Матиаса Корвинуса, или MCC, с целью обучения нового поколения консервативной элиты по всей Европе.

По словам исследователя Open Secrets Анны Масуглии, Венгрия заплатила 265000 долларов столичной лоббистской фирме в 2019 году, в частности, для организации интервью на Carlson Fox News Show.

Поверни, Карлсон публично похвалил Правительство Орбана на Fox News, в том числе в июле того же года, когда он высоко оценил антииммиграционную политику премьер-министра перед лицом низкого уровня рождаемости.

«Вместо того, чтобы помогать туземцам иметь больше детей, венгерское правительство должно, по их словам, импортировать альтернативное население третьего мира», – сказал Карлсон во времена «неолибералов» Европейского Союза. «Это решение Джорджа Сороса. Но у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана другая идея. Вместо того, чтобы бросить венгерскую молодежь в пользу жесткого либертарианца Сороса и Фонда Клинтона, Орбан решил положительно помочь венгерским семьям расти».

Daily Beast обратилась к Fox News и Такеру Карлсону за комментариями и соответствующим образом обновит эту историю.

Лахлан Картрайт предоставил репортаж.