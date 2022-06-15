Так будет выглядеть Nothing Phone 1

Хотя Ничего Телефон 1 выпускать Примерно через месяц компания уже начала демонстрировать, как будет выглядеть устройство, чтобы создать ажиотаж. Издалека устройство кажется комбинацией задней панели iPhone X (с островком для двух камер в форме таблетки) и плоских краев iPhone 12. Однако задняя крышка здесь прозрачная, открывая большой беспроводной зарядная катушка, несколько винтов (что-то, чего в наши дни не увидишь на телефонах) и загадочный рисунок возбужденный Ранее основатель Карл Бэй.
Ничто не предоставило более подробной информации в этих тизерах, но мы полагаем, что у компании все еще есть несколько хитростей в рукаве — в частности, как она сделает Pei «открытой и разнообразной продуктовой экосистемой» с этим устройством. На данный момент известно, что Phone 1 будет иметь чипсет Qualcomm Snapdragon — Engadget знает, что это будет процессор среднего уровня — и Android-подобную ОС Nothing с некоторым дизайнерским чутьем. Команду дизайнеров None возглавляет бывший главный дизайнер Dyson Адам Бейтс, который присоединился к компании в начале 2022 года.
Nothing Phone 1 будет запущен в Лондоне в 16:00 по Гринвичу / 11:00 по восточному поясному времени 12 июля. Будет доступна прямая трансляция, но вам придется Просьба ответить продвигать.
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