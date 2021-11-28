Так космонавты отмечают День Благодарения в космосе

Космическая станция будет принимать семь членов экипажа в течение курортного сезона.

В международный экипаж входят российские астронавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Барон и Ванди Хе, а также астронавты Европейского космического агентства Матиас Маурер.

«Мы собираемся работать, но с нетерпением ждем возможности вместе вкусно поесть», — сказал Бэррон. «Мы пригласим наших коллег-космонавтов присоединиться к нам, так что это очень международный День Благодарения».

Астронавты поделились традициями, которые обычно разделяют со своими семьями. Шари сказал, что он и его семья обычно ходят вокруг стола и просят всех сказать, за что они благодарны, поэтому он позвонит и «сделает это удаленно» в этом году.

Астронавты обычно звонят домой, чтобы поговорить с друзьями, семьей и близкими во время отпуска вдали от дома.

Шари также сказал, что хотя бег трусцой происходил как турецкая рысь по земле, он принес специальные красочные повязки на голову для него и членов экипажа, которые они должны были носить, когда они уходят от праздничной трапезы на беговой дорожке космической станции.

В этом году меню космонавта на День Благодарения включает крабовый суп, жареную индейку, картофельное пюре, сладкий картофель и вишневый коблер.

Ванде Хей сказал: «Я просто хочу, чтобы моя семья знала, насколько я ценю их любовь и поддержку. Хотя я буду так далеко и так быстро двигаться, мое сердце определенно с ними».

Отдых вдали от земли

Астронавты отмечают традицию празднования праздников в космосе со времен миссии Аполлона, когда экипаж Аполлона-8 в 1968 году передал в прямом эфире сообщение в канун Рождества, по очереди читая Книгу Бытия в Библии.

Первый День Благодарения в космосе Он отмечался 22 ноября 1973 года, когда астронавты Skylab 4 Джеральд Б. Карр и Эдвард Дж. Все трое вышли в открытый космос и поддерживали его в течение шести часов и 33 минут ранее днем ​​и пропустили обед.

Следующее событие произошло только 28 ноября 1985 года, когда семь членов экипажа STS-61B из Брюстера Х. Шоу, Брайана Д. О’Коннора, Джерри Л. Росс, Мэри Л. Клив, Шервуд К. «Наслаждайтесь Вуди» Весна, Чарльз Де Уокер и Вилла Родольфо Нери с частным ужином на борту космического корабля «Атлантис».

Помимо коктейля из креветок, сияющей индейки и клюквенного соуса, Neri Vela известна тем, что приносит в космос лепешки. В отличие от хлеба, который легко крошится, лепешки являются прекрасным дополнением к космическому меню и по сей день являются фаворитом космонавтов. В последнее время чипсы из тортильи стали идеальной средой для космических тако, приготовленных из первых перцев чили, выращенных в космосе.

Первый День Благодарения прошел на космической станции 23 ноября 2000 года, всего через три недели после трилогии астронавта НАСА Уильяма М. Два российских космонавта Юрий Б. Гадзенко и Сергей Крикалев. С праздничной трапезы началось торжество, которое с тех пор проводится на вокзале каждый ноябрь.

На космической станции в 2009 году состоялось самое крупное и разнообразное празднование Дня Благодарения. Экипаж из шести астронавтов, включая Джеффри Н. Терск уже был на борту. Затем они приветствовали шесть членов экипажа космического челнока STS-129, на котором находился Чарльз О. Хобо, Барри Э. Уилмор, Майкл Дж. Форман, Роберт Л. Сэтчер и Рэндольф Дж.

Экипаж из 12 человек представляет США, Россию, Бельгию и Канаду, и они отпраздновали вместе за два дня до того, как шаттл покинул космическую станцию ​​в День Благодарения.

Как устроить ужин в честь Дня благодарения в космосе

Как эти праздники определяются и отмечаются, зависит от каждого отдельного экипажа, и ветераны космонавтики, как правило, делятся предложениями и идеями с новичками перед посадкой на борт, сказал CNN астронавт НАСА доктор Эндрю Морган в 2020 году.

В 2019 году Морган провел на космической станции весь курортный сезон вместе с коллегами Джессикой Меир, Кристиной Кох, Александром Скворцовым, Олегом Скрипочкой и Лукой Пармитано.

Это было напряженное время на космической станции, многие выходы в открытый космос и эксперименты проводились по расписанию, но астронавты смогли собраться вместе Чтобы пообедать в эти выходные с их международной командой и поговорить о том, что для них значит День Благодарения.

Турция, начинка из картофельного пюре входит в стандартное меню астронавтов НАСА, но они также сохранили особые угощения, такие как копченый лосось и клюквенный соус, чтобы делиться друг с другом. В космосе клюквенный соус отлично держит форму банки, в которой он попал. Меир и Кох также сделали индюков ручной работы для украшения своего стола.

В 2020 году в меню были кукурузный соус, копченая индейка, стручковая фасоль и картофельное пюре. Астронавт JAXA Соичи Ногучи принес немного японской «праздничной еды», в том числе рис карри, рис с красной фасолью и некоторые особые морепродукты, приготовленные японским старшеклассником на Земле для экипажа.

Для астронавта НАСА Майка Хопкинса это был его второй День Благодарения в космосе после отпуска на станции в 2013 году.

«Для меня День Благодарения — это семья, — сказал Хопкинс. «В этом году я провожу его со своей международной семьей. Нам всем очень повезло быть здесь, и мы очень благодарны за все, что у нас есть».