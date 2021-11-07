Талантливый молодой человек превосходит Брамса. Но он по-прежнему играет прекрасную музыку с Симфоническим оркестром Нью-Джерси.

Изменения в классической музыке происходят постепенно – а затем внезапно.

В эти выходные Симфонический оркестр Нью-Джерси представил запланированное изменение: дебют нового помощника дирижера Тонг Чена. В пятницу вечером в домашнем оркестре NJPAC в Ньюарке Маэстра Чин исполнила новое короткое произведение молодого нью-йоркского композитора Джесси Монтгомери “Starburst”. Пятиминутное произведение для струнного оркестра звучало как простая ария на знаменитую тему Бернарда Германа из «Бишо». Множество выпадающих аккордов, смешанных с легкими, упругими тонами пиццикато – это было легкое, но динамичное и живое произведение для дебюта нового ассистента дирижера.

Затем на сцену вышел музыкальный руководитель NJSO Сиань Чжан, который провел группу Garden State через три антологии песни «Ma Vlast» чешского композитора Бедржиха Сметаны. Эта серия симфонических стихов представляет собой восхитительно романтическое музыкальное произведение XIX века – это одна из тех каштановых классических произведений, которые вы слышали раньше, но не могли найти или назвать.

Первая подборка «Молдау» – самая известная. Это танцевальное воспоминание о чешских реках Чешской Республики. Это веселая мелодия для публики, но в руках Чжана она также была сексуальной и богатой, полной темных и звенящих деталей в басовых частях. Эти грандиозные и высокие соблазны имели реальный вес и эффект. “Ма Власть” легко слушать, но часто кажется программным; С Чжаном это казалось особенным, подходящим для демонстрации медной партии NJSO в «Sarka» и деревянных духовых в «Blanik», торжественного заключения.

После перерыва пришло время сделать резкие перемены в NJSO.

В течение нескольких месяцев в планах солиста Даниила Трифонова было сыграть Концерт № 1 Брамса для фортепиано с оркестром с Чангом и оркестром. Этим летом я поехал в Массачусетс, чтобы послушать, как он исполняет это произведение с Бостонским симфоническим оркестром на летнем фестивале в Тэнглвуде. Это было захватывающее выступление, и я был взволнован, услышав, как он играет свою дикую версию Брамса с NJSO. Но за день до премьеры, по совету врача, Трифонов изменил Концерт Бетховена для фортепиано № 2 (серия концертов в печатных программах все еще называлась «Даниэль Трифонов играет Брамса», но была вставлена ​​бумага). , имея в виду своп.)

Талантливый молодой россиянин объяснил, что у него теннисный локоть, и что произведение Бетховена будет для него менее обузой. Написанный в конце 18 века, это скорее камерное произведение, чем эпический романтический концерт, написанный Брамсом десятилетия спустя. Будем надеяться, что публика в Нью-Джерси услышит в будущем Трифонова, играющего Брамса, но первое фортепианное исполнение Бетховена было хорошей альтернативой.

Правда в том, что Трифонов и Чжан сотрудничают во всем, что будет интересно услышать. Эти двое выступали вместе в начале своей международной карьеры – и у них явно сильные творческие отношения. Трифонов продолжает возвращаться в Нью-Джерси, чтобы играть (он снова вернулся в январе, чтобы начать новую комиссию), несмотря на его растущую известность и приглашения от лучших оркестров мира.

Он известен своими живыми и часто вольными интерпретациями классического фортепианного репертуара. В первой части вступительной части «Аллегро» Трифонов придерживался традиций, создавая четкие и ясные ноты Steinway. Он и Чжан создали клипы с теплым звуком, которые прекрасно сочетаются друг с другом.

Позже, в сольной части, это начало заряжать энергией и придавать нотам размытое, почти джазовое ощущение. Но во второй части «Адажио» она вернулась к звуку книжного аккомпанемента чистых, гладких звуков с красиво выраженными волнообразными арпеджио. Третья часть «Рондо» была милой, игривой и веселой – Чжан, NJSO и Трифонов работали вместе в унисон.

Вы никогда не заподозрите изменения планов в последнюю минуту. Да, это был не тот концерт, который был запланирован; Но у великих художников трудности кажутся легкими, как будто все должно быть точно так же.

Джеймс Тейлор может быть достигнут [email protected]. Ты находишь NJ.com/Entertainment на Facebook.