Талапати Виджай снимет Нельсона Дилипкумара в России?

Thalapathy Виджай может скоро поехать в Россию для съемок своего нового фильма с режиссером Нельсоном Дилипкумаром. В прошлом году, еще до выхода мастера на экраны, Виджай объявил, что его 65-й фильм будет профинансирован Sun Pictures и направлен Нельсоном. Ранее ходили слухи, что А.Р. Муругадос был связан с режиссурой фильма. Хотя Муругадосс почти подтвердил это, он был вынужден отказаться от фильма из-за творческих разногласий.

Теперь, похоже, фильм готов к показу на площадках в апреле, а технический персонал уже выехал в Россию для поиска места. Дата выхода фильма будет объявлена ​​в ближайшее время. Большая часть фильма будет сниматься в России, которую продвигают как артистку.

Несколько недель назад появились сообщения о том, что создатели Thalapathy 65 обратились к Рашмике Мандане с просьбой сыграть главную роль. Однако еще ничего не доработано.

Изображения Солнца, сделанные BANKROLL THALAPATHY 65

В декабре 2020 года продюсеры фильма Sun Pictures опубликовали в Твиттере небольшой видеоролик. Официальное объявление распространилось в социальных сетях. Разделяя видео, Sun Pictures написала: «Мы рады объявить о Thalapathy @ actvijay # Thalapathy65bySunPictures, поставленном Нельсондилпкумаром, и Music by

anirudhofficial # Thalapathy65 (так в оригинале). “

В настоящее время Виджай пользуется успехом Менеджера Локеша Канагараджа. Фильм, снятый Ксавьером Бритто, был выпущен 13 января, за день до того, как Понгал выйдет в кинотеатры. Также в фильме снимаются Малавика Моханан, Андреа Иеремия, Арджун Дас и другие в главных ролях. Учитель рассказывал о профессоре-алкоголике, выполняющем роль наставника в сторожевом доме, который контролирует Бхавани, гангстера. Это первый раз, когда он встретился с Виджаем Виджаем Ситхупати.

Д-р Нельсон

Тем временем Нельсон Дилипкумар ожидает освобождения доктора. В главных ролях снялись Сивакартикян и Приянка Арул Мохан.

Обзор фильма: MA

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