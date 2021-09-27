Талибан запретил парикмахерам в Афганистане стричь бороды

Это ужас рассказывания историй.

В провинции Гильменд, Афганистан, дела у парикмахеров колеблются, поскольку полиция Талибана запрещает им брить или подстригать бороды в нарушение исламских законов. Сообщает BBC.

«Никто не имеет права подавать жалобу», – говорится в уведомлении вооруженной группы, предупреждающем парикмахеров соблюдать строгие исламские законы.

Талибан также предупредил некоторых парикмахеров в столице страны, Кабуле, и сказал, что все нарушители подлежат суровому наказанию.

«Боевики продолжают приходить и говорить нам, чтобы мы прекратили стричь бороды», – сказал Би-би-си кабульский парикмахер. «Кто-то сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы арестовать нас».

Другой сказал, что ему позвонил кто-то, представившийся государственным чиновником, и сказал ему «прекратить следовать американским методам» и не брить и не подстригать бороды.

Новости о мандатах лица приходят Мулла Нуреддин ТраппОдин из основателей Талибана заявил, что движение снова прибегнет к казням и ампутациям, чтобы навязать строгое толкование исламского права.

“[The Taliban] «Они сказали мне, что могут послать тайных инспекторов, чтобы арестовать нас», – сказал мне парикмахер из Кабула. Кэролайн Коул / Los Angeles Times через Getty Images

С момента прихода к власти 15 августа «Талибан» вызвал массовое потрясение среди афганцев, восстановив Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока, которое было упразднено после оккупации США.

С 1996 по 2001 год министерство приказало мужчинам отращивать бороды, а жесткие исламисты запретили музыку, курение и другие формы развлечений.

Парикмахеры говорят, что новые правила мешают им зарабатывать на жизнь.

Во время прежнего правления Талибана с 1996 по 2001 год мужчины должны были отращивать бороды, а музыка, курение и другие виды развлечений были запрещены. Депутат Кохсар / AFP через Getty Images

Один из них сообщил Би-би-си на условиях анонимности: «В течение многих лет мой салон был местом, где молодые люди бреются по своему желанию и выглядят современно». «Нет смысла продолжать этот бизнес».

Другой сказал издателям: «Модные салоны и парикмахерские стали закрытым бизнесом. Это моя работа в течение 15 лет, и я не думаю, что смогу продолжать».

Парикмахер из Герата сказал, что, хотя он не получил официального распоряжения, он перестал подстригать бороду.

Один из парикмахеров сказал: «В течение многих лет мой салон был местом, где молодые люди бреются по своему желанию и выглядят современно». Адек Берри / AFP через Getty Images

Клиенты не бреют бороды [because] Они не хотят, чтобы боевики Талибана преследовали их на улицах. Они хотят сливаться с ними и выглядеть как они », – сказал он, добавив, что его бизнес иссяк, несмотря на снижение цен.

«Никого не волнует его стиль или прическа», – сказал парикмахер.