Это ужас рассказывания историй.
В провинции Гильменд, Афганистан, дела у парикмахеров колеблются, поскольку полиция Талибана запрещает им брить или подстригать бороды в нарушение исламских законов. Сообщает BBC.
«Никто не имеет права подавать жалобу», – говорится в уведомлении вооруженной группы, предупреждающем парикмахеров соблюдать строгие исламские законы.
Талибан также предупредил некоторых парикмахеров в столице страны, Кабуле, и сказал, что все нарушители подлежат суровому наказанию.
«Боевики продолжают приходить и говорить нам, чтобы мы прекратили стричь бороды», – сказал Би-би-си кабульский парикмахер. «Кто-то сказал мне, что они могут послать тайных инспекторов, чтобы арестовать нас».
Другой сказал, что ему позвонил кто-то, представившийся государственным чиновником, и сказал ему «прекратить следовать американским методам» и не брить и не подстригать бороды.
Новости о мандатах лица приходят Мулла Нуреддин ТраппОдин из основателей Талибана заявил, что движение снова прибегнет к казням и ампутациям, чтобы навязать строгое толкование исламского права.
С момента прихода к власти 15 августа «Талибан» вызвал массовое потрясение среди афганцев, восстановив Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока, которое было упразднено после оккупации США.
С 1996 по 2001 год министерство приказало мужчинам отращивать бороды, а жесткие исламисты запретили музыку, курение и другие формы развлечений.
Парикмахеры говорят, что новые правила мешают им зарабатывать на жизнь.
Один из них сообщил Би-би-си на условиях анонимности: «В течение многих лет мой салон был местом, где молодые люди бреются по своему желанию и выглядят современно». «Нет смысла продолжать этот бизнес».
Другой сказал издателям: «Модные салоны и парикмахерские стали закрытым бизнесом. Это моя работа в течение 15 лет, и я не думаю, что смогу продолжать».
Парикмахер из Герата сказал, что, хотя он не получил официального распоряжения, он перестал подстригать бороду.
Клиенты не бреют бороды [because] Они не хотят, чтобы боевики Талибана преследовали их на улицах. Они хотят сливаться с ними и выглядеть как они », – сказал он, добавив, что его бизнес иссяк, несмотря на снижение цен.
«Никого не волнует его стиль или прическа», – сказал парикмахер.
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