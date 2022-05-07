Талибан заявляет, что женщины должны закрывать лица в общественных местах, говорит, что паранджа лучше всего

КАБУЛ (Рейтер) — В субботу талибы постановили, что афганские женщины должны закрывать лица в соответствии с указом, изданным верховным лидером группировки, в связи с ужесточением ограничений для женщин в общественных местах, что вызвало негативную реакцию со стороны международного сообщества и многих женщины. афганцы.

Представитель Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока зачитал указ, изданный верховным лидером группы Хебатуллой Ахундзаде на пресс-конференции в Кабуле, в котором говорится, что отец женщины или ее ближайший родственник-мужчина будут посещены и в конечном итоге заключены в тюрьму или уволены из Работа. Государственная работа, если она не закрывает лицо вне дома.

Они добавили, что идеальным покрытием для лица была универсальная синяя паранджа, которая стала глобальным символом бывшего жесткого режима талибов с 1996 по 2001 год.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Большинство женщин в Афганистане носят хиджаб по религиозным соображениям, но многие в городских районах, таких как Кабул, не закрывают лицо.

Группа столкнулась с серьезными препятствиями во главе с западными правительствами, но к ней присоединились некоторые религиоведы и мусульманские страны из-за усиливающихся ограничений прав женщин.

Резкий поворот в марте, когда группа закрыла средние школы для девочек в то утро, когда они должны были открыться, разозлила международное сообщество и побудила Соединенные Штаты отменить запланированные встречи по смягчению финансового кризиса в стране.

Вашингтон и другие страны сократили помощь в целях развития и ввели жесткие санкции в отношении банковской системы после того, как в августе к власти пришли талибы, подтолкнувшие страну к экономическому коллапсу.

Талибы заявили, что они изменились с тех пор, как они в последний раз правили, когда они запретили девочкам учиться или женщинам выходить из дома без родственника-мужчины, а женщины должны были носить хиджаб.

Но в последние месяцы администрация усилила ограничения для женщин, включая правила, ограничивающие их поездки без сопровождения и запрещающие мужчинам и женщинам посещать парки одновременно.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Сообщение Кабульского отдела новостей. Автор Шарлотта Гринфилд. Монтаж Майкл Перри

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.