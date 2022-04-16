Талибан предостерегает от убийства мирных жителей пакистанскими ракетами | Новости

Власти талибов предупредили Пакистан в субботу после того, как пятеро детей и женщина были убиты в Афганистане в результате предполагаемых ракетных обстрелов пакистанскими войсками в предрассветном нападении вдоль границы.

«Исламский Эмират Афганистан самым решительным образом осуждает бомбардировки и нападения с пакистанской стороны на территорию Афганистана», — заявил журналистам в аудиообращении официальный представитель правительства Забиулла Муджахид.

«Это жестоко и открывает путь к вражде между Афганистаном и Пакистаном… Мы используем все возможности, чтобы предотвратить повторение (таких нападений) и призвать к уважению нашего суверенитета», — сказал он.

Пакистанская сторона должна знать, что если начнется война, это не будет в интересах ни одной из сторон. Это вызовет нестабильность в регионе».

Связаться с официальными представителями пакистанских военных для комментариев не удалось.

Позже в субботу сотни мирных жителей Хоста вышли на улицы, скандируя антипакистанские лозунги.

Напряженность на границе между Пакистаном и Афганистаном возросла после того, как в прошлом году к власти пришел Талибан.

Исламабад заявляет, что группы боевиков совершают нападения на Пакистан с афганской территории.

Талибы отрицают укрывательство пакистанских боевиков и возмущены тем, что Пакистан строит забор вдоль своей 2700-километровой (1600-мильной) границы, известный как линия Дюранда.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявила, что она «крайне обеспокоена» тем, что в результате авиаударов погибли мирные жители, и что миссия расследует масштабы жертв.

«Пятеро детей и женщина были убиты, а мужчина ранен в результате ракетных обстрелов пакистанскими ракетами в районе Шелтон в Кунаре», — сообщил агентству Франс Пресс директор по информации округа Кунар Наджибулла Хасан Абдул.

Эхсанулла, житель Шелтона, носящий то же имя, что и многие афганцы, сказал, что нападение было совершено пакистанскими военными самолетами. Число погибших подтвердилось.

По словам другого афганского правительственного чиновника, аналогичное нападение было совершено перед рассветом в афганской провинции Хост недалеко от границы.

«Пакистанские вертолеты бомбили четыре деревни возле линии Дюрана в провинции Хост», — сказал он на условиях анонимности.

«Обстреливались только жилые дома, есть жертвы», — добавил он, не уточнив подробностей.

Ведущий частный телеканал Афганистана TOLO News показал кадры разрушенных в результате обстрела домов в Хосте.

«Всеми целями были ни в чем не повинные гражданские лица, не имевшие ничего общего с талибами или правительством», — сказал телеканалу Расул Джан, житель Хоста.

Мы не знаем, кто наш враг и почему мы стали мишенью.

Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что вызвало посла Пакистана в Кабуле в знак протеста против нападений.

«Такие военные нарушения должны быть предотвращены, в том числе в Хосте и Кунаре, где эти события будут использованы», — заявил министр иностранных дел Амир Хан Муттаки пакистанскому посланнику в субботу, согласно заявлению министерства.

напряженность на границе

По меньшей мере семь пакистанских солдат были убиты в четверг в засаде, устроенной вооруженной группой недалеко от афганской границы.

Согласно заявлению военных, пакистанский военный конвой в бывшем оплоте пакистанских талибов, известном под аббревиатурой ТТП, недалеко от афганской границы, подвергся сильному обстрелу, в ходе которого семь солдат и четыре члена вооруженной группы были незащищены. убийство.

В заявлении говорится, что засада произошла в районе Ишам в Северном Вазиристане, районе в неспокойной северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

«Пакистанская армия полна решимости устранить угрозу терроризма, и жертвы наших храбрых солдат укрепляют нашу решимость», — говорится в заявлении.

Никто сразу не взял на себя ответственность.

Инцидент произошел после того, как пакистанские военные заявили в четверг, что с января в районе, граничащем с Афганистаном, было убито 128 вооруженных боевиков.

Армия признала гибель почти 100 солдат в ходе таких нападений за тот же период.

Отдавая дань уважения погибшим солдатам, новый премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Исламабад «продолжит бороться с терроризмом».

Северный Вазиристан, ранее известный как «бастион боевиков», является одним из семи бывших полуавтономных племенных регионов Пакистана, где с 2014 года военные провели серию операций по искоренению пакистанских талибов.