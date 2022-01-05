Талибан прекращает добычу железной руды на фоне переговоров с россиянами о газоперерабатывающих заводах в Южной Азии

Сообщается, что правительство Талибана объявило запрет на добычу Железный в стране.

Это произошло после того, как, как сообщается, видео в социальных сетях показало, что автомобили контрабандным путем переправляются из Афганистана в Пакистан.

Афганистан — один из крупнейших производителей извлекаемого железа в мире. Общие запасы железной руды в стране оцениваются примерно в 2,2 миллиарда метрических тонн с крупными месторождениями, расположенными в Провинция Бамиан.

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В стране также есть огромные месторождения меди, угля, лития и урана, включая нефть и газ.

Забихулла Муджахид из движения «Талибан» написал в Твиттере, что Афганистан Представители правительства встретились с российскими инвесторами, чтобы обсудить «добычу и строительство нефте- и газоперерабатывающих заводов» в стране.

Муджахид подтвердил, что обсуждались также предприятия по производству цемента и сплавов, включая создание компании по производству цемента. в Талибан Правительство ищет инвестиции из-за границы, чтобы справиться с глубоким экономическим кризисом с тех пор, как оно захватило страну в августе прошлого года.

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В прошлогодних отчетах говорилось, что китайские горнодобывающие чиновники посетили Афганистан для разведки месторождений лития и меди.

Государственная китайская газета Global Times сообщила, что официальные лица посетили целевую страну. литий горные месторождения.

В сообщениях утверждалось, что по крайней мере пять китайских компаний получили в ноябре специальные визы для изучения новых возможностей добычи полезных ископаемых. Говорят, что в Афганистане есть природные месторождения на сумму более 1 триллиона долларов.

(при участии агентств)