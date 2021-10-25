Москва: Талибан приветствовал заявления президента России Владимира Путина о возможности исключения движения из списка террористов.

Путин, выступая на заседании Международного Валдайского клуба, заявил, что исключение талибов из списка террористических организаций возможно. Но он также подчеркнул, что это должно происходить на уровне Российского информационного агентства ООН. пробовать упомянул.

Пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Афганистана Абдул Кахар Балхи заявил в воскресенье: «Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан приветствует заявления президента Российской Федерации Владимира Путина об удалении фамилий. руководителей Международного энергетического агентства из черного списка ».

«По окончании войны страны мира должны также внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану. Мы стремимся установить позитивные отношения с международным сообществом на основе принципа взаимности», – написал представитель движения «Талибан». Twitter.

Путин заявил, что Россия рассматривает возможность исключения талибов из списка экстремистских группировок.

«Мы все ожидаем, что эти люди, талибы, которые, несомненно, контролируют ситуацию в Афганистане, обеспечат позитивное развитие ситуации», – сказал Путин.

«Мы все ожидаем, что эти люди, талибы, которые, несомненно, контролируют ситуацию в Афганистане, обеспечат позитивное развитие ситуации», – сказал Путин.

Талибан взял под свой контроль Кабул в августе и объявил временное правительство Исламского Эмирата Афганистан в сентябре.

Талибан добивался международного признания. Однако международное сообщество ясно дало понять, что Талибан должен выполнить данные обещания, прежде чем какое-либо признание.