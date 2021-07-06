Талибан усиливается, поскольку Байден выводит войска США из Афганистана, а эксперты предупреждают о «внешнеполитической катастрофе»

Силы Талибана набирают силу, подталкивая Афганистан Правительственные силы вышли из нескольких районов и одновременно взяли под свой контроль различное вооружение и военную технику. мы уйти из страны.

Повстанцы захватили 900 винтовок, 70 снайперских винтовок и 65 автомобилей. Sky News упомянул. Пока это происходит, афганское правительство продолжает терять территорию, уже оставив семь районов под контролем Талибана.

Афганские правительственные войска выведены из 7 районов страны: источники

К настоящему времени более 1000 военнослужащих афганской армии покинули страну, пересекли границу с Таджикистаном. Рейтер упомянул. Это побудило президента Таджикистана Эмомали Рахмона мобилизовать 20 000 резервистов для укрепления границы.

Ухудшение условий на местах и ​​возрождение «Талибана» произошло почти через 20 лет после того, как американские и международные силы вошли в Афганистан, чтобы свергнуть «Талибан», укрывавший Усаму бен Ладена. План президента Байдена состоит в том, чтобы полностью уйти из Афганистана к 11 сентября, двадцатой годовщине нападений «Аль-Каиды» на Соединенные Штаты, запланированных бен Ладеном и приведших к длительной войне.

Сенатор. Джони Эрнст, республиканец из Айовы, Критикуйте настойчивость Байдена О завершении вывода войск к 11 сентября 2021 года, до которого осталось чуть больше трех месяцев, заявив, что это приведет к более агрессивным действиям талибов.

«Мы не можем игнорировать реальность на местах в Афганистане», – написал Эрнст в авторской статье для Fox News. «Многие из угроз, которые изначально привели нас к этому, распространяются по всему региону».

Войска США выводят авиабазу Баграм в Афганистане

Ассошиэйтед пресс сообщило, что США даже не проинформировали Афганистан, когда он покидал аэропорт Баграма. Ассошиэйтед пресс сообщает, что после почти 20-летнего контроля над космосом американские войска отключили электричество и ушли на ночь, не поставив в известность нового афганского командира базы.

Афганские военные заявили, что грабители проникли на базу и разрушили ее до того, как афганская армия взяла под свой контроль.

Согласно плану бывшего президента Трампа, американские войска ушли раньше, поскольку он согласился уйти к 1 мая этого года. Байден отодвинул крайний срок на несколько месяцев.

Бывший помощник госсекретаря Роберт Чарльз, работавший при президенте Джордже Буше, сказал Fox News, что, если бы Трамп мог «заключить мирное соглашение, которое идет по пути к его обеспечению», ситуация была бы другой.

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Чарльз охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «многоуровневый провал безопасности», отметив неспособность Соединенных Штатов вытеснить террористические организации, такие как «Аль-Каида» и ИГИЛ, и оставить американский авианосец из западной части Тихого океана, что, по его словам, позволяет Китай, чтобы войти и взять под контроль ресурсы.

«Это своего рода катастрофа в связях с общественностью, катастрофа с физической безопасностью, катастрофа во внешней политике», – сказал Чарльз.