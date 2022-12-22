Талибы объясняют, почему афганским женщинам запрещено учиться в университетах

Афганские университеты были объявлены запрещенными для студенток. (файл)

Кабул:

В четверг министр высшего образования талибов объявил, что афганские университеты закрыты для женщин, потому что студентки не соблюдают инструкции, в том числе надлежащий дресс-код.

Запрет, объявленный ранее на этой неделе, является последним ограничением прав женщин в Афганистане, введенным талибами с тех пор, как они вернулись к власти в августе прошлого года.

Это вызвало возмущение во всем мире, в том числе со стороны мусульманских стран, которые сочли это против ислама, и со стороны промышленно развитых демократий Большой семерки, которые заявили, что запрет может быть приравнен к «преступлению против человечества».

Но Нада Мухаммад Надим, министр высшего образования в правительстве талибов, в четверг заявила, что студентки проигнорировали исламские инструкции, в том числе то, что они должны носить или сопровождать родственника во время путешествия.

«К сожалению, по прошествии 14 месяцев инструкции Министерства высшего образования Исламского Эмирата относительно образования женщин так и не были выполнены», — сказал Надим в интервью государственному телевидению.

«Они были одеты так, как будто собирались на свадьбу. Эти девушки, пришедшие в колледж из дома, не следовали инструкциям относительно хиджаба».

Надим также сказал, что некоторые предметы науки не подходят для женщин. «Инженерное дело, сельское хозяйство и некоторые другие предметы несоизмеримы с достоинством и честью студенток, а также с афганской культурой», — сказал он.

Надим сказал, что власти также решили закрыть те школы, в которых обучались только ученицы женского пола, но которые располагались при мечетях.

Запрет на университетское образование был введен менее чем через три месяца после того, как тысячам студенток разрешили сдавать вступительные экзамены в университеты, многие из которых в будущем мечтают преподавать и заниматься медициной.

Средние школы для девочек на большей части территории страны были закрыты более года — тоже временно, по словам талибов, хотя они и приводили ряд предлогов, чтобы не открывать их снова.

После возвращения Талибана женщин постепенно удаляли из общественной жизни, увольняли со многих государственных должностей или платили часть своей предыдущей зарплаты, чтобы оставаться дома.

Им также запрещено путешествовать без родственника-мужчины и они должны прикрываться на публике, а также им запрещено посещать парки, ярмарки, спортивные залы и общественные бани.

Отношение талибов к женщинам, в том числе его недавний шаг по ограничению их поступления в университеты, вызвало негативную реакцию со стороны «Большой семерки», министры которой призвали отменить запрет.

«Преследование по признаку пола может быть приравнено к преступлению против человечности в соответствии с Римским статутом, а Афганистан является государством-участником», — говорится в заявлении министров со ссылкой на Международный уголовный суд в Гааге.

«Политика талибов, направленная на исключение женщин из общественной жизни, будет иметь последствия для того, как наша страна будет вести себя с талибами».

Международное сообщество сделало право на образование для всех женщин камнем преткновения в переговорах о помощи и признании режима талибов.

Саудовская Аравия также выразила «удивление и сожаление» по поводу запрета и призвала талибов отменить его.

Но Надим ответил международному сообществу, заявив, что оно не должно «вмешиваться во внутренние дела Афганистана».

— Редкие протесты —

Ранее в четверг группа афганских женщин устроила уличную акцию протеста в Кабуле против запрета.

«Выгнать женщин из университетов. Респектабельные люди, поддержка и поддержка. Права для всех или никого!» На кадрах, полученных Agence France-Presse, видно, как протестующие аплодируют, собравшись в районе Кабула.

Демонстрант на митинге сообщил AFP, что «некоторые девушки» были арестованы женщинами-полицейскими. Она добавила на условиях анонимности, что двое были позже освобождены, а двое остаются под стражей.

Протесты под руководством женщин становятся все более редкими в Афганистане с тех пор, как талибы взяли под свой контроль страну в августе 2021 года, особенно после ареста ключевых активистов в начале этого года.

Участники сталкиваются с риском ареста, насилия и стигмы со стороны своих семей из-за своего участия.

Несмотря на обещания более мягкого правления, когда они захватили власть, талибы ужесточили ограничения во всех аспектах жизни женщин.

После его захвата университетам пришлось ввести новые правила, включая классы и входы, разделенные по половому признаку, в то время как женщинам разрешалось преподавать только у однополых профессоров или стариков.

Некоторые представители Талибана говорят, что Талибан придерживается жесткой версии ислама, а верховный лидер движения Хебатулла Ахундзада и его ближайшее окружение священнослужителей выступают против современного образования, особенно для девочек и женщин.

За двадцать лет между двумя эпохами талибов девочкам разрешили ходить в школу, а женщины получили возможность искать работу во всех секторах, хотя страна оставалась социально консервативной.

Власти также вернулись к публичным поркам мужчин и женщин в последние недели, потому что они применяют экстремистские толкования исламского права.

(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)