Тамара Москвина, российский тренер по фигурному катанию, хочет пятую золотую медаль

Если в советское время новейшего тренажерного оборудования не было, Москвина со степенью кандидата технических наук. В педагогических науках импровизировала сама. Фигуристы имитировали высотную тренировку, бегая в комбинезоне, чтобы ограничить дыхание, и стремясь увеличить его способность переносить кислород для изнурительных четырехминутных упражнений, что намного дольше, чем средняя 45-секундная смена в хоккее.

Возможно, самой сильной стороной Москвиной была ее способность приспосабливаться к отчаянным и шокирующим переменам. Он пережил нацистскую осаду Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, во время Второй мировой войны. Он выдержал развал Советского Союза, когда многие катки в условиях экономического хаоса превратились в торговые центры и автосалоны.

Он также сохранил свою профессиональную репутацию почти через два десятилетия после предполагаемой реформы, проведенной российской бандой по фигурному катанию и фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. Муж Москвиной Елена Березная и Антон Сихарулидзе с небольшим перевесом обыграли канадцев Джимми Сла, а результат Дэвида Пеллетье оспаривается. В итоге золотые медали были присуждены обеим парам. Москвина не была замешана в скандале и долгое время отрицала свою причастность.

в документальный Сейчас это транслируется на канале Peacock, вещательной службе NBC, и бывшая канадская фигуристка и канадский журналист намекнули без каких-либо доказательств, что Москвина должна быть в курсе любого решения, потому что она занимается спортом. Но Салли Энн Стэплфорд, которая в то время была влиятельным международным лыжным чиновником, назвала Москвину в документальном фильме своей «высочайшей честностью», сказав: «Я никогда не знала, что она была замешана в каких-либо сделках или коррупции».