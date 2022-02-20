Тамара Москвина, российский тренер по фигурному катанию, хочет пятую золотую медаль

За несколько недель до распада Советского Союза в декабре 1991 года Тамара Москвина, самый известный в мире тренер по фигурному катанию, встретилась с американскими журналистами на соревнованиях в Альбервиле, Франция, где вскоре состоятся зимние Олимпийские игры 1992 года.
По крайней мере, предполагаемые следователи были репортерами. Москвина отмечает, что все их учетные данные относятся к одной и той же новостной организации USA Today. Пропуска были выданы ошибочно, но такая неофициально стандартизированная идентификация в шутку вызывала подозрения, что Москвина разговаривает со шпионами, а не со спортивными обозревателями.
«ЦРУ?» Она спросила.
Москвина, которой сейчас 80 лет, стремится тренировать своего пятого мужа олимпийских золотых медалистов за последние пять десятилетий на Олимпийских играх в Пекине со своим злым чувством юмора и стремлением к инновациям.
Десятилетия назад я стал одним из первых сторонников спортивной психологии. Она также привлекла хореографов из балета Мариинского театра, чтобы помочь улучшить лирический стиль катания, развитый в ее родном городе Санкт-Петербурге, Россия, и записала своих мужей на уроки акробатики.
Если в советское время новейшего тренажерного оборудования не было, Москвина со степенью кандидата технических наук. В педагогических науках импровизировала сама. Фигуристы имитировали высотную тренировку, бегая в комбинезоне, чтобы ограничить дыхание, и стремясь увеличить его способность переносить кислород для изнурительных четырехминутных упражнений, что намного дольше, чем средняя 45-секундная смена в хоккее.
Возможно, самой сильной стороной Москвиной была ее способность приспосабливаться к отчаянным и шокирующим переменам. Он пережил нацистскую осаду Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, во время Второй мировой войны. Он выдержал развал Советского Союза, когда многие катки в условиях экономического хаоса превратились в торговые центры и автосалоны.
Он также сохранил свою профессиональную репутацию почти через два десятилетия после предполагаемой реформы, проведенной российской бандой по фигурному катанию и фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. Муж Москвиной Елена Березная и Антон Сихарулидзе с небольшим перевесом обыграли канадцев Джимми Сла, а результат Дэвида Пеллетье оспаривается. В итоге золотые медали были присуждены обеим парам. Москвина не была замешана в скандале и долгое время отрицала свою причастность.
в документальный Сейчас это транслируется на канале Peacock, вещательной службе NBC, и бывшая канадская фигуристка и канадский журналист намекнули без каких-либо доказательств, что Москвина должна быть в курсе любого решения, потому что она занимается спортом. Но Салли Энн Стэплфорд, которая в то время была влиятельным международным лыжным чиновником, назвала Москвину в документальном фильме своей «высочайшей честностью», сказав: «Я никогда не знала, что она была замешана в каких-либо сделках или коррупции».
В видеоинтервью из Санкт-Петербурга Москвина заявила, что инцидент ее не смущает.
«Наши фигуристы стали очень известными, и Тамара стала очень известной», — сказала она.
Москвина приехала в Пекин с парой, способной завоевать медали, в том числе Анастасия Мишина и Александр ГалямовКоторая заняла третье место после короткой пятничной программы. Эта победа станет 14-й раз, когда советская или российская пара выиграла золото на 16-х зимних Олимпийских играх с 1964 года.
«Сколько бы Тамаре ни было лет, она по-прежнему полна энергии и новых безумных идей», — сказал Олег Васильев, которого тренировала Москвина, завоевавшая свою первую золотую медаль в 1984 году.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ИГРЫ
Даже когда ей исполнилось 80 лет, Москвина до сих пор катается на коньках. До вспышки вируса Короны она регулярно совершала двусторонний маневр с Бруно Маркоттом, известным канадским тренером, когда они встречались на соревнованиях. Он берет снег, поднимает его над головой.
«Я думаю, что это был ее способ оставаться молодой и стильной, а также показать своим детям: «Не верьте моему возрасту, я все еще сильнее вас», — сказала Маркотт. «
Это сила за пределами мускулов, сила отчаянного выживания.
За четыре дня до рождения Москвиной, 26 июня 1941 года, Германия напала на Советский Союз. Вскоре гитлеровцы окружили Ленинград блокадой, которая длилась почти 900 дней. По некоторым оценкам, погибло более миллиона человек. Замерзшие тела лежат на тротуарах. Голодные кошки и собаки ели опилки и столярный клей. А самые безнадежные прибегали к каннибализму, отрезая мертвым ягодицы.
Москвина была эвакуирована в уральскую деревню, где жила семья ее матери. Москвина сказала, что нормированная еда ограничивалась 100 граммами хлеба в день, что соответствует 265 калориям. Нехватка еды очевидна сегодня при ее росте 4 фута 10 дюймов. Однажды она обнаружила у своего кузена запас хлеба и, очень голодная, сказала: «Я его украла».
Ее семья вернулась в Ленинград в 1948 году, а через несколько лет Москвина начала заниматься фигурным катанием в возрасте десяти лет. В хоккейных коньках, но без защиты коньков, она шла на носочках или по сжатому льду около полумили до катка. , где она задерживалась на час, два или три, греясь в избушке с брошенными в очаг дровами.
Она стала пятикратной чемпионкой СССР в одиночном разряде, а затем по совету своего тренера Игоря Москвина, за которого вышла замуж, Москвина стала фигуристкой-двойником. Она сотрудничала с Алексеем Мишиным, чтобы занять пятое место на Олимпийских играх 1968 года и 2 место на чемпионате мира 1969 г.. Мишин сказал, что они, возможно, стали первой парой, в которой мужчина одной рукой держал партнершу в воздухе. Это было замечательным достижением, учитывая, что иногда они тренировались на импровизированном круге внутри церкви. Как и многие церкви после русской революции, она была закрыта и превращена в склад.
Размер ледяного щита составляет 15 на 15 метров, или около 49 футов на 49 футов. Мишин, который с тех пор тренировал троих россиян, завоевавших золото в личном зачете, сказал, что он был настолько маленьким, что они с Москвиной иногда маневрировали на лыжах по дощатому настилу и «бежали на лед, чтобы сделать подъем».
По словам некоторых бывших фигуристов, когда Москвина начинала свою тренерскую карьеру в советское время, она использовала новаторские, но иногда жесткие методы тренировок. Я помогал обрести уверенность и постоянство, иногда заставляя фигуристов выполнять свои упражнения без разминки, и помог им сосредоточиться, научив их игнорировать оскорбления, которые могут быть направлены в их адрес, например: «Ты не можешь этого делать. Ты упадешь. «
Фигуристы сказали, что она иногда била их булавкой по льду, если их ноги были недостаточно высокими, а их спины не были полностью выгнуты, тактика, которую сегодня можно было бы считать оскорбительной.
«Здесь вы бы сидели в тюрьме», — рассмеялась Ирина Воробьева, которую Москвина тренировала, чтобы выиграть двойную золотую медаль на чемпионате мира 1981 года, и которая долгое время тренировала в Колорадо-Спрингс. «Но она не пыталась причинить нам боль, просто ущипнула нас, чтобы мы знали, что нам нужно лучше».
Воробьева сказала, что у Москвиной была и игривая сторона, например, она тренировалась с ватными шариками под мышками, чтобы врачи могли анализировать ее пот, а позже призналась, что это была шутка.
Ее тренировочный стиль представлял собой смесь элементов балета с ее новаторскими упражнениями и курсами, призванными вызвать у публики эмоции. Фигуристы исполнили номера Рахманинова и музыку из фильма «Рэмбо». Их номера были романтичными и элегантными, но также пронизанными силой и драматизмом, вышитыми страстью и связанными с прихотью олицетворения Чарли Чаплина.
«Тамаре всегда хотелось аплодировать стоя», — сказала Наталья Мышкотинок, завоевавшая золото в олимпийских парах в 1992 году и серебро в 1994 году, когда Зимние Олимпийские игры были отделены от летних.
Мышкотинок катался с величайшим чемпионом Москвиной Артуром Дмитриевым, обладавшим стройной спиной и грацией балерины, который в 1998 году стал первым человеком, выигравшим золотую медаль с разными партнерами. (Его партнерша по 1998 году Оксана Казакова иногда волновалась. Поэтому на олимпийском катке в Нагано, Япония, Москвина повесила на борт маленькую фотографию мужа Казаковой в рамке, чтобы успокоить ее.)
Перед Олимпийскими играми 2002 года Москвина перевела свой четырехлетний тренировочный пул в Хакенсак, штат Нью-Джерси. Около 100 ведущих тренеров и фигуристов покинули Россию в 1990-е годы в тяжелые финансовые времена после распада Советского Союза. По словам Мискотинок, ситуация стала настолько шумной, что водители Zamboni иногда меняли горючее на водку и больше не появлялись на льду катка.
Но Москвина давно вернулась в Петербург, где в ее честь назвали лыжную школу. Используя пословицу, она давно признала, что политические и культурные факторы имеют личное влияние на управление, говоря: «Некоторые предпочитают священника, некоторые предпочитают жену священника, а некоторые предпочитают дочь священника».
Золотая медаль или нет, но некоторые предполагают, что это будет последняя Олимпиада Москвиной, но она считает эту идею преждевременной. Это не 80, сказала она со смехом, а «20 лет до первых 100».
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