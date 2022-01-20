Тамильский режиссер планирует снять русский фильм о Льве Толстом

Тамильский режиссер Венкатешкумар Джи снимает амбициозный российский фильм о жизни влиятельного писателя Льва Толстого.



Когда в 2019 году режиссер Венкатешкумар Г. чистил шкаф в своем доме в Валасараваккаме, он наткнулся на старую книгу на тамильском языке, написанную его прадедом, Рао Сахибом К. Котандапани Пиллаи, индийским дипломатом и тамильским ученым. Книга под названием Кадхайманикковаи: Рассказы Толстого, был переводом трех рассказов великого русского романиста Льва Толстого и был опубликован в 1932 году в качестве учебника в президентстве Мадраса.

«Я слышал имя «Лев Толстой», но мало знал о нем. Я прочитал эту переведенную книгу с большим интересом», — вспоминает Венкатешкумар по телефону в Zoom.

Он отправил цифровую копию книги в Музей Льва Толстого в Ясной Поляне, Россия, который был очень рад ее получить. Кураторы музея, в свою очередь, пригласили его в Россию, для чего Венкатешкумар подготовил и выступил с докладом о влиянии Толстого на тамильскую литературу.

Тогда же началось его увлечение Толстым. Постепенно это стало навязчивой идеей, и режиссер прочитал о нем столько материалов, сколько смог найти. Венкатешкумар, снявший два полнометражных фильма на тамильском языке, помимо множества короткометражек, теперь собирается приступить к проекту своей мечты: российскому фильму о Льве Толстом.

О событиях, приведших к написанию эпоса Толстого. Война и мир, фильм должен стартовать в России в ближайшее время, как только снимут ограничения, связанные с пандемией. «Существовали материалы о жизни Толстого, но очень немногие склонны сосредотачиваться на его студенческой жизни в Казанском университете и на многих событиях, сформировавших его взгляды на жизнь, которые привели к написанию классического труда. Война и мир. Главную роль сыграет Андрей Владимир Толстой, праправнук Льва Толстого».

Андрей Толстой, Владимир Толстой и Екатерина Толстая

Режиссер надеется оживить на большом экране даже ту среду, в которой жил Толстой. «Помогает то, что многое там осталось прежним и сохранилось, как было, — говорит он, — в деревнях все еще есть очарование старины, и в семьях, которые служили семье Толстых (он принадлежал к аристократической ) семья) все еще рядом».

Кинематографическое видение Венкатешкумара включает в себя съемки в этих местах, о которых сам Толстой писал в Утро землевладельца, короткая история, которая заставила его задуматься о том, как изменить бедность и горе вокруг него.

«Мы планируем съемки фильма в течение четырех месяцев», — говорит Венкатешкумар, недавно награжденный почетной грамотой Россотрудничества, автономного федерального правительственного учреждения при Министерстве иностранных дел России.

Свидание с кино

Венкатешкумар сейчас полноправный режиссер, но не всегда им был. Десять лет назад у него была корпоративная карьера на полную ставку, когда ему нравилось снимать короткометражные фильмы, и поэтому он работал над короткометражным фильмом под названием Белая грязь на ручной уборке.

«Я был занят в офисе, когда мне позвонили, — вспоминает он. — Человек сказал: «Балу Махендра посмотрел вашу короткометражку в Интернете и хочет встретиться с вами». Я немедленно извинился и помчался прочь».

В Cinema Pattarai, киношколе, которой руководил ветеран покойного тамильского кинематографа, Белая грязь был показан его ученикам. Последовала дискуссия, за которой Венкатешкумар наблюдал с большим интересом. После этого Балу Махендра поманил Венкатешкумара и сказал три слова:Иту дан кинотеатр. (Это кино)».

Это побудило Венкатескумара заняться кинопроизводством. Его документальный фильм о жизни тамильского рыбака под названием Виттил Пучигал: мотыльки получил награду на престижном кинофестивале. Он продолжал руководить другими документами и функциями, в том числе Светлый человек, который изображает жизнь светляков в тамильском кино.

Помимо фильма о Толстом, в настоящее время он ведет переговоры с крупными игроками ОТТ о финансировании своего амбициозного проекта о главе ТОТИ Веллупиллае Прабхакаране с Бобби Симхой в главной роли.