Таможенный пункт на азербайджано-российской границе расширит возможности импорта и экспорта

По сценарию Айи Мухаммеда

В Государственном таможенном комитете Азербайджана заявили, что открытие таможенных пунктов пропуска на азербайджано-российской границе увеличит импортный и экспортный потенциал обеих стран.

Об этом стало известно во время встречи делегации посольства России в Азербайджане во главе с советником по таможенным вопросам посольства Георгием Печаных с таможенниками.

В ходе встречи делегация была проинформирована о деятельности таможенных пунктов пропуска Самур и Хануба на азербайджано-российской границе.

В заявлении добавлено: «Открытие таможенных пунктов пропуска увеличит импортные и экспортные возможности обеих стран, упростит осуществление пограничных переходов, повысит привлекательность транспортных коридоров в регионе и увеличит объем товаров, перемещаемых по этим коридорам». читает.

Стороны также обсудили ускорение процесса пересечения границы и организацию совместных мероприятий по устранению сезонных заторов в таможенных центрах.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями об увеличении объемов грузовых перевозок по железной дороге. Кроме того, они подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества на уровне рабочей группы, которая сформирована между таможенными органами двух стран, для быстрого устранения проблем, возникающих при пересечении границ.

Во встрече приняли участие начальник Главной таможенной службы Северного края Парвиз Рагимов, начальник Управления международного сотрудничества Делавир Варзалиев, начальник Главного управления по организации работы таможенных пунктов пропуска Мубариз Мустафаев, советник Посольства России в Азербайджане Георгия Печаных. , Глава представительства Российского экспортного центра в Азербайджане Нури Гулиев, торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

Следует отметить, что объем товарообмена между Азербайджаном и Россией в 2020 году составил 2,6 миллиарда долларов, что сделало Россию третьим по величине партнером Азербайджана. Кроме того, в первой половине 2021 года объем товарообмена между двумя странами достиг 1,3 миллиарда долларов.

–

Ая Ламхамед, журналист Azer News, подписывайтесь на нее в Twitter: Встраивать твит

Следуйте за нами на Twitter Встраивать твит