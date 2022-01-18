«Тампа-Бэй» выбивает «Иглз» из игры и из плей-офф

В прошлом сезоне «Бакканирс» шли к победе в Суперкубке с одним из лучших составов по итогам сезона, и в этом сезоне они вернули большинство этих игроков. Несмотря на то, что у Тампа-Бэй один из самых талантливых составов лиги (пять профессиональных боулеров и два игрока в командах All-Pro), в течение всего сезона у Тампа-Бэй были травмы ключевых игроков по обе стороны мяча.

Лучший квотербек команды Леонард Фурнетт потерял время из-за травмы лодыжки. Лучший нападающий «Тампа-Бэй» Тристан Вирвз повредил лодыжку в начале воскресной игры. Крис Гудвин, получатель хакерских угроз, порвал свой ACL против Saints в декабре. Антонио Браун, на которого Брэди оказал давление, чтобы он подписал контракт с командой в прошлом сезоне, недавно был освобожден командой.

Остался Эванс, третий бомбардир Брэди, у которого была травма подколенного сухожилия. поймать девять Пас на 117 ярдов в воскресенье. Приземлившись в третьей четверти, Эванс сделал сальто назад к зачетной зоне, казалось бы, покончив со всеми вопросами о своем здоровье.

После сезона 4-11-1 в 2020 году, который был сорван из-за травм и борьбы ключевого полузащитника Карсона Венца, «Иглз» уволили своего тренера Дуга Педерсона, чьи отношения с Венцем ухудшились. Педерсон тренировал «Филадельфию», чтобы выиграть Суперкубок в сезоне 2017. Владелец команды Джеффри Лоури пригласил бывшего координатора нападения «Кольтс» Ника Сириани, неизвестного в то время кандидата.

Проиграв пять из своих первых семи игр, «Иглз» выиграли шесть из восьми финальных игр и обеспечили себе место в плей-офф в качестве второй команды в NFC East после « Даллас Ковбойз» , добившейся результатов после окончания сезона. Сириани был единственным тренером в первый год, который вывел свою команду в плей-офф.

Многие задавались вопросом, были ли стервятники адекватно протестированы. Из этих восьми игр только одна команда, Даллас, вышла в плей-офф. «Иглз» обыграли «Бронкос», «Сэйнтс» с травмой, «Джайентс» один раз в двух играх, «Джетс» и футбольную команду «Вашингтон».

После воскресной игры Эванса спросили, кого бы он хотел видеть в следующем раунде плей-офф. Эвансу, получателю, потребовалось всего несколько секунд, чтобы ответить.

«В какой бы команде ни играло больше всего мужчин», — сказал он.